La Rioja entrará este martes en riesgo naranja por altas temperaturas que pueden llegar hasta los 40 grados

Joven bebiendo agua en una fuente - EUROPA PRESS

LOGROÑO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Rioja entrará este martes, 14 de julio, en riesgo naranja por altas temperaturas, de acuerdo con el Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA) recogido por SOS RIOJA 112.

En concreto, el aviso afectará a la ribera del Ebro con temperaturas de hasta 40 grados. Permanecerá activo desde las 13,00 horas y hasta las 21,00 horas.

La probabilidad de este hecho ronda entre el 40 y el 70 por ciento.