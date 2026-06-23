La Rioja esperará notas definitivas del examen de Matemáticas de la PAU para evaluar y ver qué medidas pueden mejorar

Archivo - Selectividad, estudiantes, Bachillerato, examen - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha informado de que esperará a conocer las notas definitivas de los alumnos presentados a la PAU en el examen de Matemáticas II y, a partir de ahí, "se podrá hacer una evaluación de cómo ha terminado el proceso y qué medidas se pueden adoptar para mejorar en el futuro".

El portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, ha respondido así a preguntas de los periodistas tras conocer la petición de algunas asociaciones de padres de que se considere la nota de Matemáticas de Bachillerato en vez de la de la PAU ante su dificultad.

Desde el Gobierno riojano lanzan "un mensaje de empatía con la situación de incertidumbre que en estos momentos están viviendo muchas familias de nuestra comunidad autónoma" pero recuerda que el proceso no ha terminado.

"Nos encontramos en un momento en el que se están produciendo las reclamaciones presentadas por los alumnos a las notas. Ahora tienen que producirse las correcciones por parte de profesores distintos a los que corrigieron el examen en un primer lugar y hasta el próximo viernes no conoceremos las notas definitivas".

Será en ese momento "cuando podamos hacer una evaluación de cómo ha terminado el proceso y qué medidas se pueden adoptar para mejorar en el futuro", ha sentenciado.