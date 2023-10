La Rioja estima el techo de gasto para los Presupuestos de 2024 en 1.769M a pesar de no contar con las entregas a cuenta

LOGROÑO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez, ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha aprobado el techo de gasto para los Presupuestos de 2024. La cifra asciende a 1.769 millones de euros, un 8,6 por ciento más que en el año anterior en el que se fijó en 1.620 millones de euros. El de 2024 -ha indicado- "será el límite de gasto no financiero más alto de la historia de la ccaa".

Alfonso Domínguez ha explicado que hasta la aprobación definitiva de los Presupuestos de la comunidad autónoma, éste cuenta con un proceso que comenzó con la orden de elaboración el pasado mes de septiembre.

"Ahora es el momento de aprobar el techo de gasto para elaborar el Presupuesto y remitirlo al Parlamento".

Pero, como ha indicado, "para elaborar este techo de gasto -límite de gasto no financiero de cada ccaa- hay que contar con la información del Ministerio de Hacienda sobre las entregas a cuenta. Este es el primer año de la historia presupuestaria en la que el Ministerio no ha entregado esta cifra pero no por eso vamos a dejar de elaborar dichos Presupuestos porque son imprescindibles para llevar a cabo nuestro compromiso político con los riojanos y tener un Presupuesto para el 1 de enero de 2024".

ESTIMACIÓN

Así -ha expresado Domínguez- "lo que hemos hecho es elaborar una estimación propia de cuáles serán las entregas a cuenta que recibiremos, a través de cálculos solventes de la dirección general de Control Presupuestario, entre otras entidades. Con toda la información consideramos que el techo de gasto que tendremos para 2024 es de 1.769 millones de euros".

Además, "gracias a tener unas cuentas sostenibles y rigor presupuestario podremos tener una alta capacidad de inversión y cumplir con nuestro contrato con los ciudadanos que incluye reducir los impuestos, como el IRPF, y mejorar la capacidad inversora y la calidad de nuestros servicios públicos".