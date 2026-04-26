La Rioja estrenará la semana con riesgo amarillo por lluvias y tormentas

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LOGROÑO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Rioja entrará este lunes, 27 de abril, en aviso amarillo por lluvias y tormentas, según informa AEMET y recoge SOS RIOJA 112.

De acuerdo con el Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA) el aviso por lluvias afectará a la Ibérica riojana desde las 15,00 y hasta las 22,00 horas. Se prevé una precipitación acumulada de 15 mm en una hora.

Por su parte, las tormentas afectarán al mismo lugar y en la misma franja horaria. Podrán ir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes y ocasionalmente granizo.

Un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes. Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.