Por La Rioja exige a Capellán acciones de "reparación inmediata" y de "garantía" en el colegio Marqués de Vallejo

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha exigido este lunes al presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán acciones de reparación "inmediatas y de garantía para la seguridad de trabajadores y usuarios" que resuelvan las deficiencias detectadas en el Centro Marqués de Vallejo, así como la inclusión en el Presupuesto regional de 2026 de una partida suficiente para la construcción de un nuevo centro.

La secretaria general de Por La Rioja, Sonsoles Soriano, propone "la inversión de 2,5 millones de euros en una actuación inmediata y la consignación en el Presupuesto 2026 de 4 millones para la construcción de un nuevo centro".

Soriano remarca que esta doble inversión "no sería necesaria sin la dejadez mostrada por el presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán y su consejero de Educación, Alberto Galiana".

Recuerda que Galiana ya fue consejero de Educación en Gobiernos regionales anteriores del Partido Popular y, por lo tanto, era conocedor de primera mano del estado estructural del Centro Marqués de Vallejo y, en consecuencia, también estaba informado el propio presidente, Gonzalo Capellán; al igual que contaba con información sobre las deficiencias del centro el Gobierno socialista de Concha Andreu en la Legislatura anterior.

Soriano apunta que existe una "responsabilidad política clara y alguien debe asumir las responsabilidades" y reclama "la presentación inmediata del informe técnico completo que motivó el desalojo del centro, con fecha, responsables y diagnósticos detallados".

La secretaria general de Por La Rioja recuerda que ya en 2024, profesionales y sindicatos alertaron sobre los problemas estructurales del Colegio Marqués de Vallejo.

"En diciembre de ese mismo año -subraya- se denunciaron goteras y humedades, además de filtraciones de agua por diferentes grietas del edificio, dejando constancia que la actuación realizada desde la consejería de educación del Gobierno de La Rioja era una mera chapuza para cubrir el expediente".

La formación regionalista remarca que "el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán y su consejero de Educación, Alberto Galiana, han ignorado el Plan Director del centro que ya contemplaba la necesidad de renovación y rehabilitación de la edificación y su mala cimentación". Un Plan Director, señala Sonsoles Soriano, "que obviamente ha sido ignorado".

El reciente desalojo del Centro Marqués de Vallejo "demuestra -resalta Soriano- que las promesas y anuncios de Gonzalo Capellán no sirven para nada porque era conocedor de las graves deficiencias, incluso en el Debate de la Región prometió millones y millones de euros para mejoras y nuevo centro, pero no hizo nada para resolver un problema que era inmediato y que su consejero de Educación, Alberto Galiana, era consciente del problema desde, al menos 2019, cuando finalizó su anterior etapa al frente de la Educación riojana".

Sonsoles Soriano denuncia que el actual presidente de La Rioja "prefiere presentar césped o anunciar proyectos megalómanos; mientras pasa de puntillas sobre los problemas que realmente afectan a los riojanos: Educación, Salud, Vivienda y Empleo".

La secretaria de Por La Rioja critica que "Capellán confunde ser un presidente de perfil bajo con no hacer su trabajo y no asumir sus responsabilidades; la prueba es que su dejadez y la de Galiana han provocado el desalojo del centro Marqués de Vallejo por el riesgo que representa el edificio".

La formación apunta por último que la situación real de la Educación Pública en La Rioja es muy diferente a la "vendida gratuidad educativa", ya que "el acceso a la Educación continúa sin ser equitativo, con trabas para la matriculación, con falta de profesores una vez empezado el curso y una gestión de espaldas a las familias".