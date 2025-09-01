Por La Rioja exige a Escobar que aclare "cuál es su relación con el promotor de la oferta a la Terraza de San Mateo"

Y reclama que la adjudicación se deje desierta

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha exigido este lunes al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, que aclare sus vínculos personales con uno de los promotores de la oferta para la gestión de la Terraza de San Mateo -empresa BOAL- y antiguo líder de la asociación fascista 'Nueva Época'.

La formación regionalista recuerda que se da la circunstancia de que Escobar era consejero de Justicia y Miguel Sáinz, director general de su Consejería, cuando miembros de este colectivo estaban siendo juzgados por ataques, apuñalamientos e intentos de homicidio a personas extranjeras, tanto en Logroño como en Cataluña.

Escobar y Sainz "miraron para otro lado y eludieron entonces" atender las peticiones de ilegalización de 'Nueva Época', asociación inspirada en el partido griego 'Nuevo Amanecer', recuerda el portavoz de Por La Rioja, Miguel Gómez Ijalba.

La formación muestra su preocupación por la posible adjudicación de la Terraza de San Mateo a personas vinculadas con asociaciones de ideología neonazi o fascista y exige garantías de que "los recursos públicos no son empleados para financiar a este tipo de colectivos".

Gómez Ijalba demanda que el alcalde, Conrado Escobar, ofrezca explicaciones públicas y aclare su relación y la de su concejal de Festejos, Miguel Sainz, con el antiguo líder de 'Nueva Época', así como los vínculos de su equipo de Gobierno con formaciones de ideología nazi o fascista.

El portavoz de Por La Rioja denuncia que "resulta sospechoso que el equipo de Gobierno de Conrado Escobar conociera los detalles de la propuesta de BOAL para la gestión de la Terraza de San Mateo antes de que se reuniera la Mesa de Contratación y se abriera la plica de la propuesta de la empresa".

"Este hecho apunta Gómez Ijalba- hace sospechar sobre la relación directa y personal que el concejal de Festejos, Miguel Sainz, ha mantenido de forma previa con el promotor de la propuesta y antiguo líder de la asociación neonazi 'Nueva Época'".

Por La Rioja pide explicaciones, por lo tanto, a Sainz sobre el motivo de la eliminación del tradicional 'Espacio Peñas', al tiempo que solicita que se proceda a la resolución del contrato de adjudicación de la Terraza de San Mateo o se deje desierta su adjudicación por razones de seguridad pública, "una causa contemplada por la propia Ley de Contrato del Sector Público".

La formación regionalista alerta de que en los últimos días está distribuyéndose publicidad que sitúa la Terraza de San Mateo como punto de reunión de grupos nazis. "Sea distribuida por los propios grupos o por colectivos de ideología contraria, el espacio puede convertirse en foco de conflictos e inseguridad que desaconsejan que siga adelante la adjudicación", finalizan.