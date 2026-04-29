'La Rioja Festival' pone a disposición del público nuevas entradas para varios de sus conciertos más destacados

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LOGROÑO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Rioja Festival, que en su quinta edición se desarrollará desde el viernes 14 hasta el domingo 24 de mayo bajo el lema de 'Crisol', pone a disposición del público desde hoy mismo un nuevo cupo muy limitado de entradas para varios de sus conciertos más destacados.

Esta ampliación responde al reajuste habitual de reservas y ofrece una oportunidad excepcional para acceder a citas muy demandadas, algunas de ellas hasta ahora con localidades agotadas o de disponibilidad muy limitada, como las de Plácido Domingo, que actuará el sábado 23 de mayo en Riojaforum junto a la orquesta ADDA Simfònica bajo la dirección de Josep Vicent, la de Alessio Bax y Lucille Chung, que forman uno de los dúos de piano a cuatro manos más aclamados del panorama internacional y que actuarán el viernes 22 de mayo en Alfaro o el recital de Pablo Sáinz-Villegas que se desarrollará el sábado 16 de mayo en Riojaforum, entre otros.

Además, en la misma página web también se pueden adquirir las entradas Premium de Plácido Domingo que incluyen la experiencia de disfrutar de un cóctel con el artista y el resto de los músicos que le acompañarán en el concierto del 23 de mayo junto a la orquesta ADDA Simfònica bajo la dirección de Josep Vicent.

Este nuevo cupo de entradas adicional que estarán disponibles en el siguiente enlace de la página web oficial del Festival https://www.entradas.com/artist/la-rioja-festival/ va a permitir que más público pueda disfrutar de la completa y excepcional programación artística planificada para esta quinta edición y que vuelve a situar a La Rioja en el mapa cultural internacional.

La Rioja Festival cuenta con el patrocinio principal del Gobierno de La Rioja para favorecer la proyección de nuestra Comunidad a través de la música y, además, empresas privadas como Aresol y Marqués de Vargas y numerosas instituciones colaboran en este gran evento musical.

NUEVA VENTA DE ENTRADAS DE LA RIOJA FESTIVAL

https://www.entradas.com/artist/la-rioja-festival/

José Miguel Moreno (laúd) Sábado 16 de mayo 12,30 horas. Monasterio de Yuso, San Millán de la Cogolla

Pablo Sainz-Villegas (guitarra) y trío Sábado 16 de mayo 19,30 horas. Riojaforum, Logroño

Sara Águeda y Pepe Viyuela (arpa y versos) Domingo 17 de mayo 12,30 horas Casa Montero, Viniegra de Abajo

Alessio Bax y Lucille Chung (piano a 4 manos) Viernes 22 de mayo 19,30 horas. Colegiata de San Miguel Arcángel, Alfaro

VOCES8 Scholars (coro de 8 voces) Sábado 23 de mayo 11,00 horas. Monasterio de Valvanera, Anguiano

Plácido Domingo, Xabier Anduaga, Sabina Puértolas y Lucero Tena con ADDA Simfònica y Josep Vicent (director) Sábado 23 de mayo 19,30 horas. Riojaforum, Logroño