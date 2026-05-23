'La Rioja Festival' trae este sábado a Riojafórum a Plácido Domingo, Xabier Anduaga y Sabina Puértolas

Archivo - El tenor Plácido Domingo, durante el acto por el que ha recibido el título de ‘Embajador Honorario del Patrimonio Mundial de España’
Archivo - El tenor Plácido Domingo, durante el acto por el que ha recibido el título de ‘Embajador Honorario del Patrimonio Mundial de España’ - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: sábado, 23 mayo 2026 13:31
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   LOGROÑO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

   Este sábado, en la penúltima jornada de 'La Rioja Festival', Logroño acogerá uno de los conciertos más esperados de esta quinta edición: el recital que ofrecerá en Riojafórum el tenor Plácido Domingo, que subirá al escenario acompañado por Xabier Anduaga y Sabina Puértolas.

   Una velada única en la que la Gala Lírica de Ópera y Zarzuela ofrecerá un recorrido por el gran repertorio lírico español e internacional con obras de Verdi, Rossini, Bizet, Sorozábal o Arrieta, entre otros, en una celebración que unirá excelencia vocal, emoción, tradición y espectáculo de la mano de algunas de las grandes figuras de la música y la lírica internacional.

   A partir de las 19,30 horas, Riojaforum acogerá la actuación del maestro Plácido Domingo, con más de cincuenta años de trayectoria profesional y con más de ciento cincuenta papeles en su repertorio.

   Junto a él, el tenor donostiarra Xabier Anduaga, uno de las figuras actuales más aclamadas por la crítica y reconocido recientemente por la Academia de las Artes Escénicas de España como mejor intérprete masculino de lírica.

   Y la soprano Sabina Puértolas, referencia indiscutible del repertorio belcantista y zarzuelístico, y la legendaria Lucero Tena, icono internacional de las castañuelas, actuarán junto a ADDA Simfònica dirigida por Josep Vicent.

    La reconocida orquesta residente del Auditorio de la Diputación de Alicante, ha conquistado la escena internacional con su vibrante sonoridad y versatilidad estilística.

   Bajo la batuta de Josep Vicent, ha colaborado con artistas de renombre y ha sido nominada al Grammy y los Latin Grammy. Su innovadora producción discográfica y su compromiso social la consolidan como un referente sinfónico.

   Una cita inolvidable, patrocinada por Keldai e Idealista, que ofrecerá la oportunidad de disfrutar de un repertorio bien escogido, íntegramente dedicada a la ópera y la zarzuela, con obras del lírico español que permitirá que el público pueda redescubrir su riqueza y expresividad.

   Además del programa musical, esta jornada de La Rioja Festival permitirá disfrutar, conocer y descubrir, antes y después del concierto, la historia, arquitectura y gastronomía de la capital riojana.

   'La Rioja Festival' cuenta con el patrocinio principal del Gobierno de La Rioja para favorecer la proyección de nuestra Comunidad a través de la música y, además, empresas privadas como Aresol y Marqués de Vargas y numerosas instituciones colaboran en este gran evento musical.

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