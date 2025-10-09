Rioja Filarmonía celebrará la charla 'Música y arquitectura: Un diálogo entre el espacio y el tiempo'

Rioja Filarmonía retoma la charla 'Música y arquitectura: Un diálogo entre el espacio y el tiempo' - RIOJA FILARMONÍA

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Rioja Filarmonía anuncia la celebración de la charla 'Música y arquitectura: Un diálogo entre el espacio y el tiempo', impartida por el Doctor en Musicología Eduardo Chávarri Alonso (Universidad Internacional de Valencia), el próximo viernes, 10 de octubre, a las 19,00 horas en la Sala de conferencias del Ayuntamiento de Logroño. La entrada será libre hasta completar aforo.

Este encuentro forma parte del ciclo Música desde el Ateneo, que tuvo lugar en mayo y cuya sesión hubo de ser aplazada a causa del apagón que afectó entonces a la ciudad. Rioja Filarmonía retoma ahora esta cita, enmarcándola dentro de la Semana de la Arquitectura, para subrayar la estrecha relación entre ambas disciplinas.

"La música y la arquitectura, dos artes que se entrelazan a lo largo de la historia, han creado un diálogo constante, influyéndose mutuamente en la concepción del espacio y el tiempo", señala el propio Chávarri.

La charla propone un recorrido por ese diálogo entre sonido y forma, entre estructuras musicales y arquitectónicas, mostrando cómo ambas artes han influido en la manera en que experimentamos el espacio y el tiempo. Esta actividad se lleva a cabo junto al Ateneo Riojano y gracias a la colaboración del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento de Logroño.

Con esta iniciativa, Rioja Filarmonía refuerza su compromiso con la divulgación cultural y el acercamiento de la música a la sociedad, tendiendo puentes con otras disciplinas artísticas y de conocimiento.