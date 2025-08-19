La Rioja financia el 90% de las obras de emergencia para reparar el talud bajo la calle Portillo de Leza - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el alcalde de Leza de Río Leza, Juan Carlos Duarte, han suscrito un convenio de colaboración por el que el Gobierno de La Rioja ha financiado el 90% del coste de las obras de emergencia ejecutadas, entre noviembre del 2024 y marzo de este año, para reparar y estabilizar el talud de la calle Portillo.

Un talud que sufrió un deslizamiento tras una fuerte tormenta ocurrida en agosto del año pasado.

"Esta obra fue promovida con la máxima urgencia por el Ayuntamiento de Leza de Río Leza para frenar la erosión que había sufrido el talud a consecuencia de un fuerte episodio pluviométrico ocurrido el año pasado, así como para mejorar la seguridad de los vecinos que habitualmente transitan por esta calle", ha señalado el consejero durante la visita que ambos responsables han realizado a la actuación, acompañados del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León.

Asimismo, Osés ha subrayado la importancia de la colaboración entre administraciones para hacer realidad este tipo de actuaciones, y mejorar así la calidad de vida de las personas del medio rural, al tiempo que ha resaltado la firme apuesta del Gobierno de La Rioja por el futuro de los pequeños municipios de esta región.

Por su parte, el alcalde ha agradecido el apoyo que "desde el primer momento nos ha brindado el Gobierno de La Rioja para hacer frente a una obra que era muy importante debido a que el municipio está asentado en una zona muy inestable, y no podíamos llegar a cubrir todo el presupuesto".

Los trabajos, que se prolongaron durante aproximadamente cuatro meses y medio, contaron con un presupuesto de ejecución de 243.419,38 euros, de los que el Ejecutivo regional ha aportado un total de 219.077,44 euros. Esta cuantía ha permitido financiar la construcción de un muro de escollera de piedra, así como la posterior reurbanización de un tramo de la calle ubicada sobre el talud.

La escollera que se ha ejecutado tiene una altura media de 3,2 metros y un volumen de 579,41 metros cúbicos. Este muro de contención está compuesto por piedras de entre 500 y 1.500 kilógramos de peso que han sido fijadas con hiladas horizontales de hormigón en masa para darle un aspecto ciclópeo.

Por su parte, la reurbanización de la calle Portillo ha incluido la extensión de una nueva pavimentación de 410 metros cuadrados de superficie. Asimismo, se ha realizado la mejora de la canalización del agua y la reposición de todos los servicios que han resultado afectados durante el transcurso de las obras.

La intervención ha sido de tal complejidad que fue necesaria la intervención de un helicóptero para el acopio de algunos de los materiales que se han empleado, ante el riesgo que suponía la instalación de grúas pesadas.