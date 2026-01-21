La Rioja habilita un nuevo recurso habitacional para menores no acompañados y pide "no estigmatizar ni señalar"

Archivo - La consejera de Salud, María Martín - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Servicios Sociales, María Martín, ha confirmado la ampliación, con un nuevo recurso habitacional, de la red de acogida de menores migrantes en La Rioja, que permitirá contar con un máximo de 12 personas, que se incluye dentro del modelo de protección de menores riojanos basado "en el interés superior del menor".

Aún así la consejera insiste en la importancia de obviar el lugar concreto en el que se encuentra "por razones obvias" para evitar "que se les señale".

Preguntada por los medios de comunicación tras dar a conocer el nuevo sistema de comunicación usuario-profesional instalado en las residencias públicas de personas mayores de La Rioja, María Martín ha explicado que, este nuevo recurso se encuentra dentro del discurso habitual del Gobierno riojano que es siempre "atender a los menores que necesitan nuestra ayuda con nuestros medios para que sean acogidos de la mejor manera posible".

Como recuerda la consejera, el sistema de protección de menores de la comunidad autónoma riojana se basa en intentar que esos menores estén sobre todo en familias de acogida y, por eso, "estamos haciendo estas campañas e intentando que estos chicos y chicas que están llegando estén en familias".

Pero "cuando esto no puede ser, que los chicos estén en pisos donde estén lo más parecido a una familia y en grupos pequeños".

EMERGENCIA MIGRATORIA

Por ello y "ante el decreto impuesto" por el Estado, "lo primero que hicimos ante esta emergencia migratoria fue ampliar casi un 13% nuestra capacidad de acogida -aumentando el número de plazas de 113 a 122- más las que se encuentran en centros terapéuticos para aquellos menores que necesitan unas terapias especiales y que se llevan a estos centros que están especializados en esos trastornos".

Como ha explicado Martín, "esto no fue suficiente" puesto que dicho decreto "exige una serie de plazas que se exceden a nuestros medios" e incluso "tampoco sabemos cuántos van a venir".

Por ello, indica, "trabajamos, dentro de nuestras posibilidades, para acogerles de la mejor manera posible y según nuestro modelo. Por tanto y bajo el principio del interés superior del menor, ponemos toda nuestra capacidad y nuestros medios para hacerlo lo mejor posible a pesar de esas debilidades que nos han venido impuestas y con las que no estamos de acuerdo".

MODELO DE ACOGIDA EN FAMILIA O GRUPOS PEQUEÑOS

El nuevo recurso habilitado responde al modelo de acogida en familia, grupos pequeños para unos chicos que necesitan unos cuidados que se están dando a través de empresas especializadas. "Queremos que se integren y darles esas ayudas que necesitan, por ejemplo, el aprender castellano, darles formación y ayudarles y acompañarles para que cuando alcancen la mayoría de edad puedan estar integrados dentro de nuestra comunidad autónoma, dentro de nuestro país y puedan ser las mejores personas posibles".

Con respecto al recurso habilitado, la consejera afirma que puede llegar hasta 12 plazas y todavía no está completo. Aún así la consejera invita "a que por razones obvias, no se conozca dónde está porque la mejor forma de no ayudar es señalándoles".

Así las cosas, insiste, "para garantizar la mejor integración posible, es necesario que entre todos les ayudemos". También ha confirmado que los menores están acompañados por trabajadores sociales, por educadores sociales, por psicólogos, profesionales que de verdad saben cómo hay que tratar y cómo hay que ayudar, formadores que les enseñan desde lo más básico a los que vienen sin mucha formación hasta ya formación más especializada, incluso hay algunos que pueden estar en formación profesional y que se están formando para el día de mañana poder estar trabajando en La Rioja".