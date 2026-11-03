La Rioja impulsa convocatoria de ayudas para empresas que quieran asistir a misiones y ferias internacionales en 2027

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LOGROÑO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo ha trasladado en el seno del Consejo de Gobierno que el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), publica hoy, día 3, una nueva convocatoria de ayudas a través de la Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización que permitirá a las empresas riojanas asistir a algunas de las ferias y misiones internacionales más destacadas del calendario, en lo que es un paso más en el desarrollo del Plan de Internacionalización de La Rioja 2026-2027.

Las empresas interesadas dispondrán de treinta días naturales a partir de mañana, día 4, para presentar la solicitud de forma electrónica en la web del Gobierno de La Rioja.

Dotada de 174.500 euros, la convocatoria se organiza en dos grandes líneas de actuación: una primera está dedicada al sector agroalimentario y se centra en Japón y Corea del Sur, combinando misiones de prospección con la visita a ferias de referencia o de prospección comercial y participación en dichas ferias; mientras que la segunda recoge presencia o visita a cinco ferias sectoriales destacadas en mercados prioritarios como Alemania.

Existe una ayuda de 3.200 euros para formar parte de la misión de prospección estratégica en marzo de 2027, que puede llegar hasta los 4.500 euros si la empresa participa en la feria FOODEX de Japón. En Corea del Sur, el esquema es idéntico, vinculado a la feria Seoul Food and Hotel, en junio de 2027.

El Gobierno riojano da continuidad así a la misión institucional llevada a cabo en 2025 y a la posterior misión inversa en 2026, junto al clúster Food+i, para abrir oportunidades en el ecosistema FoodTech asiático. Corea representa una oportunidad real para el sector agroalimentario riojano, con posibles colaboraciones tecnológicas y comerciales, ya que entre otros productos importa más de cincuenta millones de litros de vino al año y su consumo de producto premium ha crecido un 35 % en apenas cinco años.

La segunda línea incluye la BAU Múnich, en enero, para el sector de la construcción; Hannover Messe, en abril, para la industria; PLMA Ámsterdam, en mayo, para el agroalimentario; VivaTech en París, en junio, para las startups; y Expo Pack Guadalajara, también en junio, para el packaging. Las ayudas en esta línea van de los 1.100 a los 1.800 euros, con un complemento adicional para las empresas que decidan participar con su propio estand en Vivatech o Hannover Messe, donde España es el invitado de Honor en 2027.

Pueden solicitar estas ayudas empresas de cada uno de los sectores y entidades sin ánimo de lucro, con sede o centro de trabajo en La Rioja, y la concesión se resolverá por riguroso orden de entrada de las solicitudes, con un mínimo de ocho empresas participantes por evento.

Alemania mantiene un papel estratégico por su tamaño industrial y su integración en las cadenas de suministro europeas; por eso, se concentran dos ferias tractoras del sector industrial y de construcción. Y México, con Expo Pack Guadalajara, es la puerta de entrada operativa a Latinoamérica: las exportaciones riojanas a México han crecido un 175 % entre 2011 y 2024, y el fenómeno del nearshoring hacia Monterrey y el Bajío está generando una demanda industrial de proveedores europeos de packaging y maquinaria que las empresas riojanas pueden aprovechar.

CINCO PIEZAS ESTRATÉGICAS EN EL ENGRANAJE

Esta convocatoria forma parte de un engranaje más amplio que el Ejecutivo regional, a través de la Consejería de Economía, ha ido construyendo en los últimos meses, con cinco piezas que trabajan de forma coordinada: la Estrategia de Especialización Inteligente (S3), recién revisada y que apunta como prioridades de la región a la agroalimentación, el vino, la industria avanzada y la digitalización; el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, dotado con 398 millones de euros, que convierte esas prioridades en proyectos concretos sobre el terreno.

También el Plan de Desarrollo Industrial, con 138 millones de euros, que incluye de forma explícita la proyección exterior de nuestra industria como uno de sus objetivos; el Plan de Talento, con 405 millones de euros, orientado a formar, atraer y retener el talento que necesitan nuestras empresas para competir fuera; y el propio Plan de Internacionalización 2026-2027, que moviliza 27 millones de euros a través de cinco pilares y treinta y tres acciones.

La Rioja es una economía exportadora sólida, con 2.334,5 millones de euros de exportaciones en 2025, una tasa de cobertura del 137,3 % (90,5 % en España) y un superávit comercial de 646,9 millones de euros. Pero el reto es la concentración, ya que el 79 % de las exportaciones van a Europa, con Francia (19,6 %), Portugal (12,6 %) y Alemania (10,3 %) copando más del 40 % del total. Asia solo representa el 4,1 % y América Latina, apenas el 2,8 %. Asimismo, solo 88 empresas riojanas (el 4,8 % del total) generan el 81,5 % de las exportaciones, con una facturación media de 22 millones de euros el pasado año.

Esta convocatoria es la herramienta de la Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización para impulsar a las empresas riojanas a conocer e introducirse en mercados menos conocidos, pero con un gran potencial, donde la oferta riojana tiene encaje. Las ayudas facilitan a las empresas el acercamiento a los países y mercados descritos en la convocatoria, de manera que puedan establecer contactos y relaciones comerciales duraderas, y aumentar así las exportaciones riojanas en dichos territorios gracias al mejor conocimiento de cada mercado.