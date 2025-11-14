La Rioja iniciará "en breve" batidas de caza de lobo para evitar daños al ganado y eliminará las tasas

LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, ha anunciado hoy que La Rioja introducirá "en breve" la caza de lobo en las batidas, para evitar daños al ganado, y, además, eliminará en la Ley de Medidas Fiscales del año 2026 las tasas "como gesto al sector cinegético".

Manzanos se ha reunido, en la mañana de hoy, con representantes del sector ganadero y de la Federación de Caza para prepararles, con las herramientas legales necesarias, para iniciar, como ya han hecho comunidades como Cantabria, la caza de lobo.

En declaraciones posteriores a los medios de comunicación, ha informado de que, en la misma, se habían dado a conocer los últimos datos del censo de lobos en La Rioja que, tal y como ha dicho, muestran un "incremento de manadas exponencial".

De este modo, ha dicho, se ha pasado "de tener cuatro manadas en el censo de 2021 a seis en el de 2025", a las que se suman siete lobos que "campan sin ir en manada". Esto supone, ha añadido, "que pasamos a tener cerca de setenta lobos en La Rioja", cuando había "38 en 2021".

"Esto trae consigo una expansión de municipios en los que hay presencia evidente, pasando de doce a 56 municipios con presencia evidente del lobo", ha detallado añadiendo que, de éstos, treinta han sufrido ataques con 55 ganaderías afectadas.

Ha relatado cómo en el año 2022 hubo 303 ataques y 693 cabezas de ganado afectadas y, desde entonces, "no se ha logrado bajar de los 250 ataques y unos 500 animales afectados por año".

Para hacer frente a esta situación, ha indicado, se colocaron treinta infraestructuras de protección, los conocidos como corrales antilobos, pero, ha asegurado, aunque se ha comprobado que "en algún caso sí que funcionan, ya que han disminuido los ataques, "en algún otro los ataques, aún así, han aumentado".

Estos datos, en opinión del Gobierno riojano, ha dicho, "justifican la más que necesaria puesta del lobo como especie cinegética en la orden de vedas" de la comunidad autónoma.

Una orden recurrida por cuatro entidades, entre ellas WWF, Ecologistas en Acción y PACMA, pero ante la que el Tribunal Superior de Justicia "no ha establecido medidas cautelares" y, por tanto, desde el Ejecutivo se entiende que se puede aplicar.

En este marco, el Gobierno de La Rioja ha decidido celebrar la reunión realizada hoy para preparar a ambos sectores para iniciar batidas de caza "en el momento en el haya un plan técnico".

"De momento", ha continuado, no hay plan técnico elaborado pero sí hay seis cotos que lo han solicitado a la Consejería y, en el momento en el que esté elaborado, "a no ser que el Tribunal Superior de Justicia diga lo contrario", podrán empezar a cazar lobos.

La modalidad que se usaría es la que está en vigor, esto es, "una de las batidas que se están realizando ahora en la sierra", en las que se puede "solicitar que se introduzca al lobo como especie" siguiendo la orden de vedas de La Rioja.

Si se hace así, ha añadido: "Efectivamente tendremos que decirles que sí, dependerá de la zona, dependerá de lo que haya sucedido anteriormente, o si ha habido más, porque todo depende de un plan técnico, no se pueden cazar todos los lobos, sino lo que el plan técnico de caza de cada zona venga a referirse".

Ha informado de que "las primeras comunidades que han hecho control poblacional de lobos han sido Cantabria y Asturias". Ahora, Castilla y León y Galicia están trabajando en sus órdenes, por lo que La Rioja podría ser la tercera en empezar la caza del lobo.

ENMIENDA PARA ELIMINAR TASAS

La consejera ha avanzado, además, que ha pedido al Grupo Parlamentario Popular que presente una enmienda a la Ley de Medidas Fiscales (conocida como Ley de Acompañamiento) para eliminar las tasas de caza de lobo.

Tras el rechazo, ayer, en el Pleno del Parlamento de La Rioja, con los votos del PP, de las enmiendas a la totalidad a la Ley de Medidas Fiscales presentadas por PSOE, Podemos-IU y Vox, se ha iniciado el periodo de presentación de enmiendas parciales para enriquecer el proyecto de ley elaborado por el Gobierno de La Rioja.

Manzanos ha relatado cómo, desde el Gobierno de La Rioja, se ha "preparado" una enmienda, que se ha puesto "a disposición del Grupo Parlamentario que sustenta al Gobierno", el 'popular', para que desaparezca la tasa "como gesto hacia el sector cinegético".

Y es que, ha entendido, "no es un deporte el cazar un lobo, lo hacen por responsabilidad y por empatía para con los ganaderos". Entonces, "ante ese hándicap que podría ser esos 1.250 euros aproximadamente" de la tasa "se va a registrar esa enmienda y la tasa va a ser cero".

María José González, miembro de la Junta Directiva de La Asociación Riojana de Agricultores y Ganaderos (ARAG-ASAJA), ha mostrado su satisfacción por la reunión de hoy. "El lobo sí es un problema, pero el mayor problema es la ganadería en extensivo, que esa sí que está en peligro de extinción", ha afirmado.

Ha asegurado que en Laguna de Cameros, donde ella tenía ovejas hasta hace tres años, ahora, como a los lobos se les ha "acabado la golosina" de las ovejas "van a por lo que pueden, a por las crías de ternero o las de potro".

Ha considerado que "las prisas no son buenas" y, por tanto, ha abogado por "tomar las medidas lo antes posible pero siempre jurídicamente de la manera más sólida posible".