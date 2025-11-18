La Rioja insiste en la reforma del modelo de financiación autonómica, con más fondos y la igualdad entre todas las ccaa

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (c), durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el Ministerio de Hacienda, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España) - Alberto Ortega - Europa Press

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, considera que el anuncio ayer por parte del Ministerio de una nueva propuesta del modelo de financiación autonómica para los próximos meses, ésta debe incluir como "imprescindible" una reforma del modelo así como una aportación adicional de fondos por parte del Estado y, sobre todo, "la absoluta igualdad" entre todas las comunidades autónomas.

Alfonso Domínguez asegura que éste es "el mismo mensaje que lanzamos siempre" porque ayer "no se nos habló de nada nuevo". En este sentido, advierte, "todo lo que nos dijeron ayer no supone ninguna novedad, son reflexiones del Ministerio que ya se habían hecho con anterioridad".

"LLEGA TARDE"

Pero además desde el Gobierno de La Rioja reiteran que la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de ayer en Madrid "llega tarde" ya que, por ejemplo, en La Rioja, hasta se ha sobrepasado el tiempo de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos para el próximo año.

"Lo hemos dicho en muchas ocasiones, en el Gobierno de La Rioja estamos muy satisfechos de ser la primera ccaa en presentar los presupuestos el 1 de octubre, lo que nos permite cumplir con el Estatuto de Autonomía y dar estabilidad a nuestras cuentas públicas. La Rioja presenta las cuentas en el Parlamento con tiempo suficiente para aprobarlos el próximo 1 de enero" y por tanto "la reunión llega tarde".

En segundo lugar, ha expresado Domínguez, "que el incremento de las entregas a cuenta" tan anunciado por el Ministerio responde "al dinero de los riojanos y sale del buen comportamiento y desempeño de nuestra economía, de los empresarios, de los trabajadores autónomos... que incrementan la recaudación fiscal".

Por todo ello y "al no conocer ninguna novedad", desde el Ejecutivo riojano "reiteramos nuestro mismo mensaje que se sustenta en los principios de multilateralidad, igualdad y solidaridad. No vamos a tolerar ningún tipo de financiación que sea un perjuicio para los riojanos".