La Rioja se integra en el eje de expansión del noreste de 'Se Acabó La Fiesta' con la vista puesta en las autonómicas

LOGROÑO 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de 'Se Acabó La Fiesta' (SALF) en La Rioja, Juan Aparici, ha participado en Zaragoza en una reunión de trabajo que congregó a los coordinadores del partido en La Rioja, Aragón y Navarra, con la participación del secretario de Organización Nacional, Yeray Iglesias.

El encuentro llega una vez constituidas las agrupaciones de la formación en los tres territorios y creadas sus unidades de gobierno, con la riojana ya plenamente operativa. El objetivo de la cita es asentar un claro eje de expansión en la zona noreste de la península, coordinando el trabajo de las tres comunidades y compartiendo métodos, calendario y objetivos.

Para La Rioja, la integración en este eje supone sumar el acompañamiento de las estructuras vecinas en una fase en la que la formación pasa de constituir su organización a consolidarla, con las elecciones autonómicas de mayo de 2027 en el horizonte.

En palabras de Yeray Iglesias, "'Se Acabó La Fiesta' continúa trabajando en su expansión territorial y en la preparación de los procesos electorales de mayo de 2027. Gracias a la experiencia adquirida en las elecciones de Aragón, estamos seguros de llegar a los próximos comicios con una estructura fuerte y asentada".

El secretario de Organización añadió que el eje del noreste, con Aragón, Navarra y La Rioja trabajando de forma coordinada, será "una de las palancas" de ese crecimiento. Por su parte, Cristina Falcón, candidata de 'Se Acabó La Fiesta' a la Presidencia de Aragón en las pasadas elecciones autonómicas y actual portavoz de la formación de Alvise Pérez en la comunidad, definió la reunión como "un paso importante para continuar puliendo la estructura y trasladar lo vivido en las elecciones del pasado febrero a las agrupaciones de SALF en las comunidades autónomas que celebrarán sus elecciones el próximo año".

Con este encuentro, 'Se Acabó La Fiesta' en La Rioja refuerza su coordinación con las estructuras vecinas de cara al ciclo electoral de mayo de 2027, en el que la comunidad afrontará sus elecciones autonómicas junto a las municipales que se celebrarán en el conjunto del país.