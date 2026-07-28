La Rioja licitará por 1,4M la dirección de obra y el servicio de coordinación de seguridad del nuevo centro FP Calahorra

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LOGROÑO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el gasto de 1.452.469,96 euros destinado a la licitación del servicio de dirección de obra y dirección de la ejecución de obra y del servicio de coordinación de seguridad y salud para la construcción del nuevo Centro Integrado Público de Formación Profesional (CIPFP) 'Valle del Cidacos' de Calahorra.

La contratación de estos servicios, previos a la ejecución de las obras, se ha dividido en dos lotes: el primero, que incluye la dirección de obra y dirección de ejecución de obra, se licitará por un importe de 1.205.412,87 euros; mientras que el segundo, el servicio de coordinación de seguridad y salud en fase eje ejecución de las obras, alcanza los 247.057,09 euros.

Este importe se suma a la contratación de las obras de construcción del nuevo CIPFP 'Valle del Cidacos', licitadas por un importe total de 41.999.704,62 euros, que se adjudicarán antes de que finalice el año. De esta forma, el nuevo centro integrado acogerá, en un mismo espacio ubicado en Calahorra, a un amplio número de familias profesionales de FP como Comercio y Marketing; Administración y Gestión; Sanidad; Instalaciones y Mantenimiento; Transportes y Mantenimiento de Vehículos; Informática y Comunicación; y Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

La construcción del nuevo edificio se ha previsto en forma de 'peine', organizado mediante la suma de cinco volumetrías formando una única pieza, en el que podrán convivir las distintas familias de FP.

El edificio dispone en planta de un eje principal en el que se sitúan los elementos comunes de circulación, los accesos principales al edificio, que se localizan en los dos extremos, los vestíbulos, aseos e instalaciones. Las aulas y talleres se ubican en las seis alas más al oeste de la parcela y en la séptima ala, situada más al este, se encuentran los espacios de uso administrativo.

La construcción de este nuevo centro responde a la necesidad de espacios del IES 'Valle del Cidacos' de Calahorra, debido al incremento de las matriculas en la etapa educativa de FP, así como la posibilidad de mejorar la oferta de plazas de estos estudios en La Rioja Baja.

El plazo de ejecución de las obras del nuevo CIPFP 'Valle del Cidacos' de Calahorra será de 26 meses y el coste del edificio podrá ser financiado, hasta en un 60 %, por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en ejecución del Programa Operativo FEDER de La Rioja 2021-2027.

ADJUDICADA LA AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL DE ARNEDO

Al margen de esta actuación, el Consejo de Gobierno ha sido informado en el transcurso de su reunión de la adjudicación del suministro de dos módulos prefabricados para la E.I.P.C. Nuestra Señora de Vico de Arnedo a la empresa Algeco Construcciones modulares por importe de 235.427,75 euros (IVA Incluido) por 24 meses.

De esta manera, el Ejecutivo autonómico responde de manera rápida y eficiente a la necesidad de ampliar los espacios del centro educativo con el fin de garantizar que se cubre la demanda de plazas de educación de 0 a 3 años en la localidad riojabajeña con vistas al próximo curso escolar 2026/2027.