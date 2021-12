Rioja, la marca de Denominación de Origen que mayor confianza genera en el Sector del Vino en España

LOGROÑO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La marca Rioja D.O. se encuentra entre las 100 marcas que mayor confianza generan en España, según datos del estudio 'Marcas de Confianza del Año 2021 en España. Top of Trust. Edición Marcas Españolas', elaborado por la firma iTRUST Country Brand Intelligence en alianza con el think tank MESIAS - Inteligencia de Marca España.

Según la investigación, que cuenta con más de 1.700 opiniones de consumidores y usuarios, Rioja D.O. se sitúa, asimismo, como la marca española que mayor confianza genera en España entre las denominaciones de origen, en general, y del Sector del Vino, en particular, ocupando la posición 73 del ranking a nivel nacional.

Precisamente, en declaraciones a Europa Press, el director del Instituto MESIAS-Inteligencia de Marca España, José María Cubillo, ha afirmado que en el caso de Rioja "se trata de una distinción muy especial, ya que es un reconocimiento de los consumidores a la marca que engloba a todas las marcas del vino de Rioja, y por ello a todas y cada una de las bodegas que se encuentran dentro de la Denominación".

Cubillo, además, ha añadido que en Rioja "se da un doble hito, ya que del total de denominaciones de origen que hay en España - de vino, de queso, de jamón, por ejemplo- solo aparecen dos entre las cien primeras, y las dos son de vino, si bien la de Rioja es la primera", en el puesto 73 del ranking total, mientras que Ribera ocupa el 90.

Para el director de 'Mesias' "estar en la lista de las cien marcas que generan mayor confianza es muy exclusivo, por lo que para Rioja estar ahí es un signo de identidad".

El estudio, que ha contado con la colaboración de investigadores de ICADE - Universidad Pontificia Comillas y de la Universidad CEU San Pablo, está liderado por Mercadona, Zara y El Corte Inglés.

El informe recoge las cien marcas que han recibido el reconocimiento de los consumidores y usuarios como 'Marcas de Confianza del Año 2021' en España, y forma parte de un conjunto de estudios y rankings que analizan la confianza que generan las empresas españolas y sus marcas, así como la imagen que proyectan y su nivel de reputación, tanto a nivel nacional como internacional.