La Rioja mejora el servicio de atención sanitaria a domicilio con 4 nuevos vehículos para Paliativos y Mama

LOGROÑO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Fundación Rioja Salud de la Consejería de Salud, ha introducido mejoras en la atención domiciliaria que se presta a los riojanos con la adquisición de cuatro nuevos vehículos, dotados con las adecuadas prestaciones, que van a estar destinados, principalmente, a la Unidad de Paliativos y a cubrir también las necesidades de la Unidad de Mama.

Los nuevos vehículos que se han adquirido mediante el sistema de renting por un importe de 97.500 euros para los próximos 4 años son de tipo híbrido y mejoran las condiciones de trabajo de los profesionales.

Por su tipología contribuyen a reducir el impacto en el medio ambiente dado que su uso es no contaminante en la mayoría de los casos al ser trayectos urbanos en los que no se produce emisión de gases por no requerir la utilización de combustibles fósiles.

En la actualidad, la Unidad de Paliativos cuenta con 8 vehículos en total para cubrir las necesidades de las 5 unidades de atención domiciliaria y otros 3 vehículos que se emplean por parte de los equipos de atención psicosocial.

CONTRIBUIR AL AHORRO ENERGÉTICO

