La Rioja mostrará en Fitur 2026 su esencia para proyectarse como destino turístico de inmenso potencial global

La directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges, presenta la participación de La Rioja en FITUR 2026 - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges, ha presentado el nuevo estand y las actividades de la próxima participación de La Rioja en la cuadragésima sexta edición de la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2026, que se celebrará en Madrid del 21 al 25 de enero.

Una participación en la que, como ha explicado, La Rioja contará con "un estand que no se limita a mostrar, a informar o a exhibir recursos, sino que plantea una experiencia que refleja el sentir del territorio y la forma de vivir de nuestros pueblos y ciudades, con independencia de su tamaño".

Durante cinco días, el estand institucional se convertirá en un pueblo simbólico, "no como un lugar concreto, sino como una referencia compartida, una forma de entender el espacio público, las relaciones y la vida en común".

En este sentido, Borges ha subrayado que "el espíritu de cercanía, de arraigo y de atención a los detalles está presente en todo el territorio riojano", desde los municipios más pequeños hasta las ciudades de mayor tamaño. El espacio evoca así rincones, plazas, calles y edificios reconocibles de los municipios riojanos, configurando un entorno que va más allá de lo físico y que remite a aquello que se percibe cuando se visita el territorio.

"Nos llevamos a Madrid un anticipo de La Rioja, un trocito de su alma, como una invitación a imaginar y, sobre todo, a animar a quienes nos visitan a venir a conocerla y a vivirla en el propio territorio", ha señalado la directora general. Durante los días dedicados al público profesional, el estand funcionará como un espacio de trabajo y de encuentro.

"Es un punto en el que mostramos La Rioja como un destino turístico de referencia, tanto a nivel nacional como internacional, con un programa de conferencias, presentaciones y encuentros pensado para compartir conocimiento, generar alianzas y reforzar el posicionamiento del destino", ha indicado Borges.

En este contexto, la directora general ha destacado que FITUR es "una cita en la que tienen cabida todos los agentes que conforman el sector turístico", algo que se refleja en la acreditación de más de un centenar de empresas riojanas que acompañarán al Gobierno de La Rioja en esta labor conjunta de promoción.

"La promoción del territorio es una tarea compartida y este dato evidencia la implicación del sector", ha añadido. Un año más, todo el sector turístico riojano ha podido inscribirse como coexpositor y ha contado con acceso a la herramienta FITUR Live Connect, que facilita el contacto con otros profesionales y la concertación de reuniones de negocio.

En la zona de trabajo del espacio riojano se desarrollarán encuentros con representantes de empresas, agencias y entidades vinculadas a todos los ámbitos del turismo. Características del espacio riojano en FITUR 2026 La Rioja participará en la 46.ª edición de FITUR con un proyecto diseñado por el Grupo Intermedio, con el diseñador riojano Domingo García al frente.

El estand, de más de 500 metros cuadrados, tendrá forma de isla, estará abierto a cuatro calles y se ubicará en el pabellón 9 de IFEMA. El diseño se articula en torno a una plaza central, entendida como espacio de encuentro, convivencia y vida compartida, reconocible para cualquier visitante.

En torno a ella se disponen distintos elementos y espacios habituales de los pueblos riojanos, como una tienda, un frontón, un gastrobar o un bar, configurando un conjunto funcional en el que se desarrollará la actividad propia de la feria.

El estand contará con un área principal abierta y polivalente, así como con una zona específica de reuniones para profesionales. El espacio gastronómico será, un año más, uno de los ejes de promoción territorial y estará gestionado por la Escuela de Hostelería y Turismo de La Rioja, una de las denominadas de excelencia en España, reforzando el vínculo entre formación, producto y territorio.

ACTIVIDADES DE PÚBLICO GENERAL

Durante el fin de semana, el espacio riojano se abrirá al público general con actividades para todos los públicos, propuestas por ayuntamientos y asociaciones, vinculadas al enoturismo, la gastronomía, la naturaleza, la cultura, las tradiciones y el patrimonio. Experiencias que permitirán acercarse a La Rioja de una forma directa y auténtica.

"Con este estand queremos reforzar la idea de que La Rioja es un territorio que invita a detenerse, a recorrerse con calma, a vivirlo y a saborearlo", ha señalado Borges, quien ha recordado que la presencia en FITUR es solo "un anticipo, una primera aproximación, porque la experiencia completa comienza cuando el visitante llega al propio territorio".

Los horarios de apertura de FITUR serán del 21 al 23 de enero, de 10,00 a 19,00 horas; el día 24, de 10,00 a 20,00 horas; y el día 25, de 10,00 a 18,00 horas.

La 46.ª edición de FITUR contará este año con 967 expositores titulares, un 9 por ciento más que el año anterior, repartidos en nueve pabellones, y prevé recibir más de 255.000 visitantes y generar un impacto económico en Madrid de 487 millones de euros.

PRESENTACIÓN CAMINO IGNACIANO

Por otra parte, la Asociación de Municipios del Camino Ignaciano ha informado que el 22 de enero el stand de Turespaña acogerá la presentación del Camino Ignaciano, una iniciativa turística inédita en el Estado que hace visibles los atractivos turísticos en torno al itinerario de 650 kilómetros que une País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña.

La entidad quiere aprovechar el gran escaparate que supone Fitur para dar a conocer el Camino Ignaciano a los agentes turísticos estatales e Internacionales. La AMCI se fundó justo hace un año en Montserrat en un encuentro que tuvo la presencia de 60 municipios de Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja y País Vasco.

El acto supuso el pistoletazo de salida de un proyecto inédito en el Estado que pone en valor los atractivos turísticos de los territorios por donde pasa el Camino Ignaciano, un itinerario de 650 kilómetros que une Loyola (Azpeitia, País Vasco) y Manresa (Cataluña) y que sigue el camino que hizo el caballero Ignacio de Loyola en el año 1522.

La voluntad de este proyecto es potenciar un turismo de interior, de calidad y desestacionalizado a partir de la unión y la complicidad de territorios diversos. Unos 70 representantes de los municipios que pertenecen a la AMCI por donde pasa el recorrido se desplazarán a Madrid. Además, también asistirá a la presentación, que tendrá lugar en el stand de Turespaña, el ministro de Industria y Turismo del gobierno español, Jordi Hereu, para hacer explícito el apoyo del Ministerio al proyecto.

En el marco del acto de presentación del Camino Ignaciano en Fitur Madrid del 22 de enero, la Asociación de Municipios del Camino Ignaciano dará a conocer la nueva página web del proyecto, que recoge toda la información y recursos del Camino Ignaciano, y también se presentarán los primeros destinos turísticos con diez propuestas diferentes de visitas y experiencias que se pueden hacer en tres días alrededor del camino.

Estos destinos también quedarán recogidos en la nueva página web a partir del reclamo Camino Ignaciano: 1 camino, 10 destinos. La presentación en Madrid será a las 16,00 horas y antes, al mediodía, se realizará la asamblea ordinaria de la Asociación de Municipios del Camino Ignaciano.

En estos momentos, ya tiene confirmada la asistencia de más de 40 pueblos y ciudades, representantes del total de 73 municipios que forman parte de la entidad actualmente, entre los cuales Calahorra, Pradejón, Rincón de Soto, Arrúbal, Navarrete, Alfaro, Agoncillo, Logroño y Fuenmayor. Durante la asamblea en Fitur se explicará el Plan de Acción hasta 2029, que contempla actuaciones de promoción del Camino Ignaciano.