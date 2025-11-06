La Rioja muestra en Expo Sagris la innovación sector agroganadero riojano y su compromiso con calidad agroalimentaria

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, junto con la directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, asiste a la inauguración de Salón de la Agricultura y Ganadería-Expo SAGRIS - GOBIERNO RIOJANO

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha asistido hoy jueves, 6 de noviembre, a la apertura de la primera edición del Salón de la Agricultura y Ganadería-Expo SAGRIS, que organiza la Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS) en colaboración con Ifema Madrid, donde ha destacado "la importancia de mostrar a los jóvenes que el sector agrario tiene futuro, genera oportunidades de empleo y está comprometido con la innovación y las últimas tecnologías".

Dentro de la jornada inaugural de este evento, Noemí Manzanos ha asistido en el auditorio de Expo SAGRIS al acto de entrega del premio Cultiva 2024 a la 'mejor explotación modelo anfitrión' al ganadero riojano Álvaro Capellán, de Zorraquín. Un galardón entregado por el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y con el que se reconoce a las entidades gestoras de estancias formativas del programa que promueve el MAPA.

La Rioja participa en Expo SAGRIS con un estand en el que se ha organizado hasta el próximo 8 de noviembre un programa de actividades de carácter técnico y divulgativo con el objetivo de llegar a los diferentes perfiles de perfiles de visitantes al evento: profesionales, escolares, familias, o público general.

Este salón representa una oportunidad para acercar a la sociedad la cultura del campo y valorar el esfuerzo de todos los profesionales que han consolidado un sector agrario español diverso y con una gran riqueza gastronómica basada en los productos de calidad.

"Valoramos contar con un espacio donde poder mostrar la agricultura y ganadería de La Rioja, y revindicar el #productoriojano, además de los proyectos innovadores que se han puesto en marcha tanto en nuevos procesos como en productos y tecnología", ha recalcado Manzanos.

La presencia institucional de La Rioja en este salón cuenta con la colaboración de las Organizaciones Profesionales Agrarias, los centros tecnológicos, Grupos de Acción Local, Consejos Reguladores de marcas de calidad alimentarias y empresas.