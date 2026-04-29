La Rioja, Murcia y C.Valenciana, las CC.AA con mayores tasas de abandono escolar, frente a Galicia, País Vasco y Navarra

Archivo - Imagen de los pupitres de una clase - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 29 Abr. (OTR/PRESS) -

La Rioja (18,6%), Murcia (16,8%) y Comunidad Valenciana (16,3%), son las comunidades autónomas con mayores tasas de abandono temprano de la educación, frente a Galicia (6,9%), País Vasco (6,4%) y Navarra (6,1%), según datos del INE a partir de la Encuesta de Población Activa correspondiente al primer trimestre de 2026.

La tasa media nacional de abandono escolar temprano se sitúa en este trimestre en el 13,04%. El abandono temprano de la educación-formación, que mide el INE recoge el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria de segunda etapa y no sigue ningún tipo de estudio-formación.

Respecto al resto de regiones, Aragón registra una tasa del 16,24%; Canarias, del 15,93%; Castilla-La Mancha, del 15,91%; Andalucía, del 15,69%; Baleares, del 15,46%; Cataluña, del 15,03%; Extremadura, del 12,99%; Ceuta y Melilla, del 12,95%; Asturias, del 10,24%; Castilla y León, del 8,96% Madrid, del 7,59%; y Cantabria, del 7,09%.

SUBEN LOS 'NI-NIS' Y LOS 'SÍ-SÍS'

Por otro lado, a partir de la EPA, el INE contabiliza al finalizar el primer trimestre de 2026, 956.800 jóvenes de 16 a 29 años que ni estudian ni trabajan ('Ni-nis'), 71.300 más de los que había en el mismo trimestre de 2025 y su cifra más alta para un primer trimestre desde 2021.

Por su parte, los jóvenes que estudian y trabajan ('Si-Sis') se incrementaron en 11.600 en el último año, hasta un total de 1.113.200.