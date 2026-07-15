La Rioja oferta 76 plazas de Formación Sanitaria Especializada para la convocatoria 2026-2027

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LOGROÑO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través del Servicio Riojano de Salud (SERIS), ha remitido al Ministerio de Sanidad su propuesta de oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada para la convocatoria 2026-2027, con un total de 76 plazas destinadas a la formación de futuros especialistas.

La propuesta se enmarca en la mayor oferta de Formación Sanitaria Especializada aprobada hasta la fecha en España, con 12.850 plazas, 484 más que en la convocatoria anterior (+3,9%) y un incremento acumulado del 53 por ciento desde 2018.

En el caso de La Rioja, la oferta para la próxima convocatoria crece en dos plazas respecto a la anterior, pasando de 74 a 76 plazas, y refleja la apuesta del Gobierno de La Rioja por seguir ampliando su capacidad docente y atraer nuevos profesionales tanto en el ámbito hospitalario como en Atención Primaria.

Del total de plazas propuestas, 60 corresponden a formación médica especializada (MIR).

La especialidad con mayor número de plazas vuelve a ser Medicina Familiar y Comunitaria, con 25 plazas, lo que representa más de un tercio de toda la oferta formativa planteada por La Rioja y refleja la apuesta estratégica del Gobierno regional por reforzar la Atención Primaria como eje vertebrador del sistema sanitario.

Asimismo, se proponen cuatro plazas de Pediatría y sus Áreas Específicas, tres de Anestesiología y Reanimación, tres de Medicina Interna y dos plazas en especialidades como Cardiología, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Medicina Intensiva, Obstetricia y Ginecología, Oftalmología, Psiquiatría y Radiodiagnóstico, entre otras.

La propuesta se completa con plazas en otras especialidades médicas como Alergología, Aparato Digestivo, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Endocrinología y Nutrición, Hematología y Hemoterapia, Medicina del Trabajo, Medicina Nuclear, Nefrología, Neumología, Neurología, Oncología Médica, Otorrinolaringología y Urología.

Entre las novedades de la convocatoria destaca la incorporación de una plaza de Endocrinología y Nutrición, que amplía la capacidad formativa del sistema sanitario riojano en una especialidad de creciente relevancia asistencial.

Entre las especialidades ofertadas figura también una plaza de Medicina de Urgencias y Emergencias, una especialidad de reciente implantación en España que permitirá seguir consolidando la capacidad docente del Hospital Universitario San Pedro en un ámbito estratégico para el Sistema Nacional de Salud.

En el ámbito de la formación especializada en Enfermería, La Rioja plantea la oferta de ocho plazas EIR: cuatro de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona), dos de Enfermería Familiar y Comunitaria, una de Enfermería de Salud Mental y una de Enfermería Pediátrica.

Además, la propuesta incluye dos plazas de Farmacia Hospitalaria, una de Psicología Clínica, una de Radiofísica Hospitalaria y una de Análisis Clínicos, reforzando el carácter multidisciplinar de la formación sanitaria especializada en la comunidad autónoma.

APUESTA POR LA FORMACIÓN Y LA CAPTACIÓN DE TALENTO SANITARIO.

La formación sanitaria especializada constituye una herramienta fundamental para garantizar el relevo generacional de los profesionales sanitarios y favorecer la captación y fidelización de talento en el sistema público de salud.

En este sentido, el Gobierno de La Rioja continúa impulsando el crecimiento y la consolidación de sus unidades docentes acreditadas, ofreciendo a los futuros especialistas una formación de calidad en entornos asistenciales altamente cualificados.

Los profesionales en formación desarrollan una labor esencial en hospitales, centros de salud y dispositivos asistenciales de la comunidad, contribuyendo al funcionamiento diario del sistema sanitario y asegurando la disponibilidad futura de especialistas en áreas clave.

Por ello, la formación sanitaria especializada continúa siendo una de las principales herramientas para garantizar la sostenibilidad, la calidad y la capacidad de respuesta de la sanidad pública riojana.