Por La Rioja ofrece un "foro de debate político real" y se desmarca del PR: "Ellos están a lo que están"

La secretaria general de Por La Rioja, Sonsoles Soriano, y el portavoz, Miguel Gómez Ijaba- POR LA RIOJA

LOGROÑO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja celebrá este domingo, 14 de diciembre, un encuentro en el Círculo Logroñés en el que ofrece un "foro de debate político real" y se desmarca del Partido Riojano. "Ellos están a lo que están", en palabras del portavoz Miguel Gomez Ijalba.

En rueda de prensa junto a la secretaria general del partido, Sonsoles Soriano, han informado de la celebración de un encuentro al que están convocados los 217 afiliados de cuota y 252 simpatizantes, además de "todos los que quieran escucharles y acercarse al proyecto", ha indicado Soriano.

Será en el Circulo Logroñés, a las 18:00 horas, y en él se presentará la "trayectoria y consolidación" de un partido que, ha señalado Soriano, "nació hace apenas tres años y ya se pudo proclamar como tercera fuerza".

La secretaria general de Por La Rioja ha apuntado la "cruda realidad" de que este partido es la única "opción que, de verdad, piensa en La Rioja y en los riojanos". La única, ha dicho que tiene "la esperanza de llevar un voto riojano" a los órganos nacionales.

Con respecto al Partido Riojano, Gomez Ijalba (quien formó parte de este partido) ha considerado que quienes lo dirigen ahora lo han llevado "a la muerte". "Ahora mismo el Partido Riojano no tiene nada que ver con lo que quienes formamos parte de él representamos", ha dicho.

En su opinión, "no representa a nadia, sólo a dos personas, ni siquiera al concejal de Logroño" (Rubén Antoñanzas, quien fuera presidente del Partido Riojano hasta este año).

Ha asegurado que la coincidencia con el congreso del PR (que el mismo día elegirá a su nueva presidenta, en sustitución de Antoñanzas) es "fortuita".

"Queríamos que fuese en el Circulo y las fechas a final de año no son fáciles", ha explicado añadiendo que "esa fecha estaba elegida antes de que el PR tuviera que trasladar la fecha de su congreso".

En cuanto a Partido Popular y Partido Socialista, Gómez Ijalba ha retado "a cualquiera a que diga cinco de los nueve representantes" de estos partidos "en el Congreso y el Senado".

"Nadie los conoce ni les ha podido hacer alguna propuesta o reivindicación", ha criticado.

Ha puesto el acento en que uno de ellos, la 'popular' Cuca Gamarra, incluso ha sido portavoz y secretaria general del PP y, en cambio, ha dicho: "No creo que nadie haya oído en sus intervenciones las carencias de La Rioja".

Para Gómez Ijalba, "es necesario que La Rioja cuente en Madrid y atraiga las inversiones necesarias" y, en esta formación, están diespuestos a hablar con personas de cualquier ideología con una línea roja: "Nunca haremos un pacto con nadie que esté en contra de las autonomías, porque es nuestra seña de identidad", ha asegurado Soriano en relación a Vox.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL 2026

El encuentro del sábado empezará con una serie de ponencias que delimitarán las líneas de actuación en el 2026. La primera, a cargo de la secretaria general de Por La Rioja, versará sobre política general.

Se hablará de "recuperar el control de la economía agroalimentaria" y se dará un repaso a la sanidad, educación, industria e infraestructuras, donde, en esto último, Por La Rioja ve un "abandono total", en palabras de Gómez Ijalba.

La segunda potencia hablará de la realidad del campo riojano y la tercera del turismo, poniendo el acento en "recuperar ese orgullo que es seña de identidad".

Se pondrá sobre la mesa la necesidad de un precio justo para los productos agroalimentarios. En turismo, tomarán la palabra Luis Salazar y Pénelope López, representantes de Haro, que hablarán del turismo, con ejemplos como el Haro Arena, o la museización.

CONTACTOS CON EL PR

Con respecto al Partido Riojano, donde la única candidata a presidirlo, Rita Beltrán, ha asegurado que hubo contactos con por La Rioja para formar una unidad regionalista, Soriano ha asegurado: "No hubo un contacto real, fue interesado por su parte".

Fue un contacto, ha dicho, "cuando ya estaba estructurada su organización" y al que Por La Rioja no se quiso sumar porque es "un proyecto con alma" que no quiso unirse a algo "sesgado y con ambición de poder absoluto" por Beltrán.

Ha sumado la incorporación de la "ultraderecha" o de personas que formaron parte de la misma (con Vox). "No entendemos que pueda convertirse en regionalista alguien que no está de acuerdo con las autonomías", como es el caso de Vox, ha dicho.

Gómez Igalba ha añadido: "El único partido que representa los intereses de La Rioja y los riojanos es por La Rioja".

Por otro lado, ha señalado cómo la idea de que los usuarios del Marqués de Vallejo pudieran usar las instalaciones del centro de minusválidos de Lardero, como va a hacer el Gobierno de La Rioja, Por La Rioja ya la propuso.

Y es que, han asegurado, están en contacto con el Gobierno de La Rioja que, en carta, les agradece sus propuestas y les ha asegurado que las sigue por los medios de comunicación y las redes sociales.