Rioja Oriental aportó diferenciación y calidad en FITUR 2026 - RIOJA ORIENTAL

LOGROÑO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La participación de ADR La Rioja Oriental y la Ruta del Vino Rioja Oriental en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 se salda "con un balance muy positivo, tras un intenso fin de semana de presentaciones y encuentros que han permitido reforzar la visibilidad del territorio y su apuesta por el agroturismo, la cultura y el producto local".

Uno de los hitos más destacados fue la presentación del proyecto "Art Points" en el stand de TURESPAÑA, "una iniciativa impulsada por la Asociación Internacional CARP en la que ha participado activamente Rioja Oriental con cinco recursos del territorio".

Este proyecto, vinculado a los itinerarios culturales europeos de arte rupestre, "despertó un notable interés entre el público y los profesionales del sector, poniendo en valor el patrimonio cultural como motor de desarrollo turístico". El Ayuntamiento de Quel ejerció como representante de Rioja Oriental en esta acción.

Asimismo, la presentación "La Rioja a través del agroturismo", celebrada en el stand del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, "permitió dar a conocer el potencial del medio rural riojano como destino turístico ligado al sector primario, la gastronomía y las experiencias auténticas".

El acto, a cargo de la gerente Esther Rubio, se completó con una degustación de productos locales, "generando una excelente acogida entre los asistentes y reforzando la conexión entre turismo y territorio".

La presencia de Rioja Oriental en FITUR 2026 culminó en el stand de La Rioja Turismo, donde tuvo lugar la presentación "Agroturismo en Rioja Oriental", acompañada de una degustación de productos del territorio y una cata de vinos con el apoyo de Bodegas y Viñedos Villarroya.

Esta acción permitió "mostrar de forma directa la diversidad de la oferta turística y enogastronómica de Rioja Oriental, consolidando su posicionamiento como destino de experiencias vinculadas al vino, la cultura y el paisaje".

Desde ADR La Rioja Oriental y la Ruta del Vino Rioja Oriental "se valora muy especialmente la colaboración con las distintas instituciones, como el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, La Rioja Turismo y el Gobierno de La Rioja, cuya implicación resulta esencial para seguir dinamizando el territorio y proyectar su oferta turística en ferias de referencia como FITUR".

Este trabajo conjunto "permite avanzar en una promoción coordinada, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, diversificación económica y fijación de población en el medio rural".

la participación en FITUR 2026 "refuerza el compromiso de Rioja Oriental con un modelo turístico basado en la cooperación institucional, la valorización de los recursos locales y la creación de experiencias auténticas que contribuyan al desarrollo económico y social del territorio".