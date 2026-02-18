Rioja Oriental exaltará su patrimonio rupestre en Navartur 2026 - RIOJA ORIENTAL

LOGROÑO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ruta del Vino Rioja Oriental, a través de la Asociación para el Desarrollo Rural (ADR) La Rioja Oriental y gracias a la colaboración del Gobierno de La Rioja, participa un año más en la Feria Navartur 2026, que se celebrará del 20 al 22 de febrero en Feria de Navarra.

Lo hace con una propuesta turística única, arraigada en un territorio de contrastes donde la enogastronomía de excelencia dialoga con un patrimonio histórico y cultural milenario.

La participación de Rioja Oriental en Navartur comenzará incluso antes de la apertura de puertas al público general.

El jueves 19 de febrero, el equipo técnico de ADR La Rioja Oriental y la Ruta del Vino asistirá al Congreso Internacional sobre Sostenibilidad para Vender Más en Turismo Gastronómico, un foro especializado que analizará la sostenibilidad como palanca de crecimiento comercial en el sector.

Una oportunidad para conocer tendencias, intercambiar conocimientos con otros destinos y reafirmar el compromiso de la comarca con un modelo turístico responsable y competitivo.

UNA CITA IMPRESCINDIBLE: "LA RIOJA: PATRIMONIO RUPESTRE Y VINO".

El plato fuerte de la presencia de Rioja Oriental en Navartur llegará el sábado 21 de febrero, con una actividad especialmente diseñada para transportar a los asistentes al corazón de este territorio milenario.

Bajo el título "La Rioja: Patrimonio Rupestre y Vino", la cita tendrá lugar en la Sala Muralla de 17,30 a 18 horas, ofreciendo un viaje sensorial e histórico a través de tres pilares fundamentales:

Un Territorio de Contrastes y Calidad: Una breve presentación contextualizará la singularidad de esta tierra, marcada por el clima mediterráneo, el paisaje de viñedos en bancales, pueblos con encanto y una tradición vitivinícola que da lugar a vinos con carácter y una rica gastronomía de calidad. La promesa es descubrir productos de calidad y una auténtica cultura del vino integrada en el paisaje y las experiencias que ofrece.

Un Viaje al Origen: El Arte Rupestre de La Rioja: A través de un breve vídeo sobre el Itinerario de Arte Rupestre de La Rioja, los asistentes se adentrarán en los enclaves más fascinantes del territorio. Descubrirán los misterios de la Cueva de los 100 Pilares (Arnedo), los enigmáticos grabados de las Cuevas del Ajedrezado (Santa Eulalia Somera - Arnedillo) y la monumentalidad del Yacimiento Celtíbero de Contrebia Leucade (Aguilar del Río Alhama), testimonio de una historia viva esculpida en la roca.

Degustación con Historia: El momento sensorial llegará con una degustación de dos vinos representativos de la zona, maridados con producto local. Este acto irá acompañado de una presentación especial del proyecto turístico de Contrebia Leucade. Mientras se saborea el vino, acompañado de producto de cercanía, se proyectará un vídeo explicativo sobre este imponente yacimiento, fortaleza celtíbera y romana que domina el valle del río Alhama.

Con esta participación, la Ruta del Vino Rioja Oriental y la ADR reafirman su compromiso con La Rioja para posicionar a la Comunidad Autónoma como un destino integral, donde el turismo del vino se enriquece con la profundidad de la historia, la sostenibilidad y la autenticidad de sus gentes. Una invitación a vivir experiencias que van desde el paladar hasta el conocimiento.