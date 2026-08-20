La Rioja otorga ayudas a 20 pequeños y medianos municipios para mejorar sus sistemas de abastecimiento por 724.834 euros

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LOGROÑO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua, ha publicado hoy, día 20, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), la propuesta de resolución provisional de la convocatoria de ayudas para la renovación y mejora de los sistemas de abastecimiento en pequeños y medianos municipios, con una población de menos de 20.000 habitantes.

A través de esta línea de subvenciones, el Gobierno de La Rioja financia con 724.834,21 euros las inversiones y actuaciones ejecutadas por 20 ayuntamientos para, entre otros objetivos, resolver problemas de baja calidad o escasez de agua, mejora de las captaciones, redes y depósitos o aumentar la eficiencia de los sistemas de abastecimiento para garantizar un suministro de calidad.

Entre las entidades locales beneficiarias se encuentran Grávalos (50.000 euro), Santa Coloma (13.700 euro), Brieva de Cameros (33.999,6 euro), Nestares (36.279,57 euro), Canales de La Sierra (33.999,78 euro), Mansilla de La Sierra (33.999,78 euro), Muro de Aguas (14.245,34 euro), Laguna de Cameros (22.646,90 euro), Clavijo (47.221,11 euro), Villaverde de Rioja (50.000 euro), Hornos de Moncalvillo (40.240,55 euro).

Además, Enciso (27.185,59 euro), Alesanco (48.896,57 euro), Villalobar (35.191,33 euro), Bobadilla (50.000 euro), Corera (31.936 euro), Tirgo (30.956,03 euro), Aguilar de Río Alhama (50.000 euro), Cenicero (34.625,68 euro) y Alberite (39.710,38 euro).

La convocatoria determina el porcentaje de la subvención en función del número de habitantes del municipio: el 85 por ciento para municipios con menos de 500 habitantes, con una cuantía máxima de 50.000 euros por solicitud; el 65 por ciento los de entre 500 y 2.000 habitantes, con 50.000 euros máximo por solicitud; y el 50 por ciento para el resto de municipios con menos de 20.000 habitantes, con un máximo de 60.000 euros por la inversión.

De acuerdo con la previsión del Plan Director de Abastecimiento de Agua, el Ejecutivo regional se ha propuesto llegar a 120 núcleos urbanos de menos de 20.000 habitantes para garantizar agua en cantidad y calidad y contribuir a una reducción de pérdidas de agua entre un 18 y 20 %.

Esta línea autonómica de apoyo autonómico continua la iniciada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), gracias al cual en La Rioja se realizaron actuaciones en 75 municipios para favorecer un uso más eficiente y sostenible de los recursos hídricos. Las actuaciones de mejora de los sistemas de abastecimiento deben haberse iniciado con posterioridad al 1 de enero de 2025, fijándose el plazo límite para su justificación el 30 de noviembre de 2027.