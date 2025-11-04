La Rioja participa en la feria WTM en Londres con el objetivo de fidelizar visitantes del mercado británico - GOBIERNO DE LA RIOJA

Esta muestra internacional es (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja participa desde este martes, 4 de noviembre, y hasta el próximo jueves, día 6, en la feria internacional de turismo World Travel Market (WTM) que se lleva a cabo en el Recinto Ferial Excel en Londres. Con un área específica de promoción dentro del estand de Turespaña, La Rioja promociona su oferta turística con el objetivo de atraer un público importante para nuestro territorio como es el internacional y, en concreto, el británico.

A lo largo de estos encuentros con profesionales internacionales del sector turístico y agentes comercializadores, se ofrecen datos completos y fortalezas del destino y los recursos turísticos riojanos. El enoturismo, la gastronomía, la cultura, la naturaleza y sus paisajes, el turismo rural, el congresual, la riqueza histórico-patrimonial o el ocio y tiempo libre son algunas de las experiencias sobre las que los profesionales podrán obtener detalles concretos.

Además, en la zona dedicada a La Rioja se ha establecido una mesa de trabajo para mantener encuentros que generen posibilidades de negocio para el sector turístico riojano y en los que se fortalezca que somos un destino turístico diferenciado, sostenible y de calidad.

Concretamente, la delegación riojana en Reino Unido tiene concertados más de treinta encuentros y reuniones con agencias, medios de comunicación y operadores internacionales con los que espera consolidar la favorable evolución que ha experimentado el sector, a la vista de los últimos datos facilitados por el INE que sitúa en 730.000 los viajeros que han conocido nuestra Comunidad en lo que va de año, realizando un gasto de 198 euros por día en el caso del turismo internacional.

Junto con la ITB en Berlín o Fitur en Madrid, la feria WTM de Londres es una de las principales muestras de la industria turística internacional. Es importante destacar que, durante la pasada edición de este foro, la WTM reunió a más de 46.000 profesionales de turismo.