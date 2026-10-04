'Por La Rioja' pide adaptar las ayudas a centros de convivencia a la realidad de los pequeños municipios

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LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Por La Rioja' ha pedido al Gobierno de La Rioja que revise y adapte la próxima convocatoria de ayudas destinadas a centros de ocio, convivencia y sociabilidad del medio rural tras la experiencia de su primer año de aplicación.

La convocatoria se ha resuelto con más de 1,3 millones de euros concedidos a 33 entidades locales, una iniciativa cuyo objetivo comparte la formación regionalista, pero que considera necesario mejorar para que pueda responder a la diversidad y a las necesidades reales de los pequeños municipios y núcleos de población de La Rioja.

'Por La Rioja' considera que la convocatoria ha quedado excesivamente vinculada al modelo de establecimiento de bar-cafetería, cuando en numerosos pueblos estos espacios funcionan como centros sociales, antiguos teleclubs o locales de convivencia vecinal y tienen una realidad diferente a la de un establecimiento hostelero convencional.

La formación señala además que ayuntamientos como Gimileo, Muro de Aguas, Sorzano, Villalobar de Rioja, Fonzaleche o Santa Engracia del Jubera, entre otros, han quedado fuera de la resolución de concesión, por lo que reclama analizar las causas de las denegaciones y revisar aquellos requisitos que puedan dificultar innecesariamente el acceso de los municipios más pequeños.

"En un pequeño municipio, un centro de convivencia no es simplemente un bar. En muchos casos es uno de los pocos espacios cotidianos de encuentro entre los vecinos y cumple una función social fundamental durante todo el año", señalan desde 'Por La Rioja'.

La formación regionalista defiende que adaptar las ayudas a esta realidad no significa eliminar las garantías legales, sanitarias, de accesibilidad o seguridad, sino establecer requisitos administrativos y de funcionamiento proporcionados al tipo de servicio, las características del espacio y el tamaño de cada localidad.

'Por La Rioja' propone que la próxima convocatoria diferencie entre las inversiones necesarias para mejorar estos espacios y las ayudas destinadas a garantizar su mantenimiento y funcionamiento. La primera línea permitiría financiar reformas, mejoras de accesibilidad, eficiencia energética, instalaciones y equipamiento, mientras que la segunda debería estudiar la incorporación de gastos relacionados con el suministro energético, el mantenimiento ordinario, las actividades comunitarias y otras actuaciones que faciliten la apertura de los centros durante más meses del año.

"Tan importante como rehabilitar un centro de convivencia es conseguir que pueda mantener sus puertas abiertas y tener actividad durante todo el año", subraya la formación. Para 'Por La Rioja', mantener estos espacios debe formar parte de una política más amplia de apoyo a los pequeños municipios y de lucha contra la despoblación, especialmente en aquellas localidades donde existen pocas alternativas de encuentro y socialización.

La formación regionalista reclama al Gobierno de La Rioja que dialogue con los ayuntamientos que han participado en esta primera convocatoria, tanto beneficiarios como aquellos cuyas solicitudes no han prosperado, para conocer las dificultades encontradas y mejorar las próximas bases.

"Las políticas contra la despoblación tienen que diseñarse escuchando a quienes viven y gestionan nuestros pueblos. No basta con invertir en edificios: necesitamos que esos espacios tengan vida, sean sostenibles y sigan prestando un servicio a sus vecinos", ha concluido 'Por La Rioja'.