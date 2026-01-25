Por La Rioja pide que se descarte la opción Zaragoza-Miranda de Alta Velocidad

El trazado naranja es la opción propuesta por Por La Rioja - POR LA RIOJA
LOGROÑO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
Por La Rioja ha pedido que se descarte la opción Zaragoza-Miranda de Alta Velocidad, "que atraviesa La Rioja sin paradas, por insegura y afección grave al territorio".
En nota de prensa, la formación regionalista ha considerado que la propuesta actual es fruto de las presiones del País Vasco a los Gobiernos centrales de PP y PSOE.
"La Rioja lleva décadas soportando infraestructuras que la atraviesan y fragmentan sin beneficios para la región, afectando a nuestra agricultura, viñedo y paisaje", ha clamado.
De este modo, Por La Rioja pide que "se apueste, de forma decidida, por el trazado norte (Alternativa 6) del estudio realizado en 2017 por el Ministerio de Transporte y descartado por las presiones del País Vasco, a pesar de ser la opción más segura, racional y respetuosa con el territorio".
"Se trata de un trazado más recto, más homogéneo y más adecuado para garantizar velocidades competitivas y condiciones reales de alta velocidad, sin depender de una infraestructura obsoleta y problemática", ha resaltado el portavoz regionalista, Miguel Gómez Ijalba.
La formación regionalista ha advertido de que el actual trazado ferroviario entre Zaragoza y Miranda de Ebro "presenta riesgos objetivos para la seguridad y graves limitaciones de fluidez y velocidad, lo que lo convierte en una opción inadecuada y peligrosa para acoger una futura línea de alta velocidad ferroviaria".
Gómez Ijalba ha señalado que "junto a los inconvenientes estructurales, la utilización del trazado actual perjudicaría seriamente a una zona vital de cultivo y paisaje de La Rioja, además de ser la opción más cara, más lenta y más insegura".