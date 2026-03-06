Por La Rioja pide "paquete preventivo de ayudas energéticas y económicas activables desde el minuto cero" ante riesgos

LOGROÑO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja solicita al Gobierno de La Rioja que exija al Gobierno de España a diseñar y aprobar un paquete de medidas preventivas que puedan activarse automáticamente si se producen determinados escenarios de riesgo.

La secretaria general de la formación regionalista, Sonsoles Soriano, precisa que "debemos estar alerta ante una subida abrupta del precio de los combustibles, una escalada del precio de la electricidad y el gas, problemas de suministro energético, o dificultades económicas derivadas de tensiones internacionales que puedan afectar a exportaciones riojanas".

Soriano señala que esta solicitud se sustenta en la creciente inestabilidad internacional y el riesgo de tensiones en los mercados energéticos y comerciales.

"Consideramos - subraya- imprescindible que las administraciones públicas actúen con anticipación y no únicamente cuando la crisis ya esté produciendo sus efectos".

Sonsoles Soriano resalta que el paquete de medidas debiera contemplar, entre otras actuaciones:

Medidas inmediatas sobre el precio de los combustibles, mediante sistemas de bonificación o ayudas directas que puedan activarse automáticamente si se superan determinados umbrales de precio.

Medidas fiscales de carácter temporal sobre la energía, orientadas a contener el impacto de la factura energética en hogares y empresas.

Programas de apoyo específicos para sectores especialmente expuestos al coste energético, como el transporte, la agricultura, la industria o la logística.

Refuerzos de los mecanismos de protección social para hogares vulnerables ante una eventual escalada de precios.

Y medidas de apoyo al tejido exportador español, especialmente en comunidades como La Rioja, cuya economía depende en gran medida del comercio exterior.

La secretaria general de Por La Rioja recuerda que "España dispone de instrumentos jurídicos y económicos que ya han demostrado su utilidad para amortiguar el impacto de crisis energéticas sobre los hogares, el transporte, la industria y el sector productivo".

Sin embargo, añade "la experiencia demuestra que muchas de estas medidas se adoptan cuando el problema ya está plenamente instalado, lo que provoca retrasos en su aplicación efectiva".

En este sentido, Soriano advierte que "nuestra comunidad mantiene un volumen significativo de relaciones comerciales con Estados Unidos, especialmente en sectores estratégicos como el vino y el agroalimentario, por lo que cualquier deterioro en las relaciones comerciales internacionales podría tener un impacto directo en empresas, empleo y actividad económica regional".

Desde esa realidad, la formación regionalista considera que "la respuesta institucional no puede basarse en la improvisación, sino en mecanismos previamente aprobados, jurídicamente definidos y preparados para su activación inmediata".

"Las crisis energéticas y comerciales -finaliza Sonsoles Soriano- no pueden gestionarse únicamente con reacciones tardías. Lo responsable es anticiparse y tener las medidas preparadas para que entren en vigor desde el primer momento, protegiendo a las familias, a las empresas y al tejido productivo de La Rioja".