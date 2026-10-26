La Rioja presenta en Chile su oferta agroalimentaria y tecnológica y se promociona como destino de inversión empresarial - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha mantenido este lunes, 26 de octubre, en Santiago, un encuentro con representantes de la Cámara de Comercio de España en Chile y empresarios locales, dentro de la agenda de reunión con motivo de la misión institucional a Chile, Argentina y Uruguay.

La reunión ha servido para avanzar en la apertura de nuevos mercados a las empresas riojanas, en especial en ámbitos como el agroalimentario, el del calzado y el tecnológico, así como para presentar las oportunidades de inversión de la comunidad autónoma, en el marco de la Estrategia de Internacionalización de La Rioja 2026-2029.

En esta sesión de claro componente económico, además del jefe del Ejecutivo, han participado el director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, y el director de Desarrollo de Inversiones Riojanas (DIR), Víctor de Pablo, han identificado oportunidades y han planteado el desarrollo de futuras misiones comerciales en próximos ejercicios que conecten las necesidades del tejido empresarial de ambos países.

En este sentido, el presidente ha defendido la diversificación de las exportaciones como una de las herramientas más útiles para reducir la exposición de la economía riojana a los cambios de demanda y a las barreras comerciales.

A este respecto, el diagnóstico de la Estrategia de Internacionalización de nuestra región refleja que cerca del 80 % de las ventas exteriores de La Rioja se dirigía a Europa en 2024, mientras que Sudamérica representaba únicamente el 2,78 %. Diversificar destinos supone uno de los retos en el corto plazo.

En 2025, las exportaciones riojanas a Chile alcanzaron los 7,45 millones de euros, en su mayor parte verduras procesadas, calzado y productos cárnicos, e importó desde Chile productos por valor de 2,88 millones de euros, sobre todo legumbres y frutas secas, maquinaria de elevación y vegetales congelados.

Precisamente, la industria agroalimentaria ocupa un lugar destacado en la propuesta trasladada por la delegación riojana a posibles inversores chilenos. Junto al vino de calidad, la comunidad cuenta con una especialización en conservas y productos alimentarios transformados, incluidos los de cuarta y quinta gama. El trabajo de prospección busca conocer qué demanda existe para estos productos, cuáles son sus canales de comercialización y qué requisitos deben cumplir para acceder al mercado.

La agenda incorpora también las capacidades de las empresas y los centros tecnológicos riojanos en innovación alimentaria y tecnologías aplicadas a la agricultura. La cooperación con universidades y entidades de investigación puede permitir compartir conocimiento e identificar proyectos de interés común.

La misión tiene, además, el objetivo de presentar La Rioja a las compañías que estudien invertir en España. La delegación ofrece información sobre el tejido industrial de la comunidad y sus posibilidades de colaboración empresarial, así como una interlocución que permita analizar los proyectos y sus necesidades. Esta labor complementa el apoyo a las empresas riojanas que quieren crecer en el exterior.

DESCENTRALIZACIÓN Y MODELO DE DESARROLLO REGIONAL

La jornada de la delegación riojana en Santiago de Chile ha arrancado con un encuentro de trabajo en la embajada española en el que han participado la embajadora de España en Chile, Laura Oroz, el gobernador de la Región Metropolitana de Santiago, Claudio Orrego, y representantes del Centro de Estudios de Desarrollo del país andino (CED), una institución de pensamiento que promueve acciones públicas con el objeto de impulsar un proceso de desarrollo con sustentabilidad política, socio-económica y ambiental.

Durante el encuentro, se han abordado diversas cuestiones relativas a la descentralización y al modelo de desarrollo regional, desde el prisma de la exitosa experiencia de España, uno de los países más descentralizados del mundo, y de La Rioja en particular, ejemplo de gestión eficiente de las competencias autonómicas para la mejora del bienestar y calidad de vida. Tanto es así que, según el reciente informe del INE, La Rioja se consolida como la segunda comunidad con mejor calidad de vida del país, con 104,30 puntos frente a los 101,74 del conjunto de España.

Durante su intervención, Capellán ha apuntado la descentralización debe valorarse "por su capacidad para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los ciudadanos, con independencia de dónde residan. Garantizar el bienestar ciudadano debe orientar la actuación de las instituciones y la evaluación de las políticas públicas".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha subrayado que la transferencia de competencias precisa de "financiación, equipos técnicos e instituciones capaces de llevarlas a la práctica".

Desde la experiencia del Estado autonómico español, ha resaltado el papel de las comunidades en ámbitos como la sanidad y la educación y ha defendido "una coordinación entre los niveles municipal, regional, estatal y europeo que tenga en cuenta las necesidades de los ciudadanos". Asimismo, ha planteado la colaboración público-privada como una vía para sostener los servicios de bienestar ante una demanda creciente de atención. En este sentido, ha relacionado esa cooperación con la participación de entidades especializadas y con el uso eficiente de los recursos disponibles.

Tras este encuentro, se han trasladado hasta la Sala de Juntas de la Academia Chilena de la Lengua para mantener una reunión con sus académicos en las que, además de recordar el legado de escritora chilena Gabriela Mistral, primera mujer en recibir el premio Nobel de Literatura en nuestra lengua, ha reiterado el orgullo de representar a La Rioja, cuna del español, idioma que une a más de 630 millones de personas y cuyos primeros textos se escribieron en San Millán de la Cogolla.

INNOVACIÓN Y DIÁLOGO SOBRE EL FUTURO DEL ESPAÑOL

El periplo de la delegación continúa con la visita al Centro de Innovación de la Universidad Católica de Chile. El diálogo sobre el presente del español, como segunda lengua científica y el futuro en torno al español relacionado con la IA, un reto estratégico en el que La Rioja quiere ser protagonista, centra el contenido de un encuentro con investigadores adscritos al centro, responsables de laboratorios de empresas y académicos de esta institución universitaria, que promueve una cultura y un entorno pro innovación y emprendimiento en la Universidad y en el país, a través de la construcción de redes y la promoción de proyectos colaborativos público-privados.

La segunda jornada de estancia en la capital chilena concluirá con una recepción institucional en la Embajada de España.

El director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro; el subdirector general de Cooperación Internacional y Centros en el Exterior, Rodrigo Teijeiro; y el director de Desarrollo de Inversiones Riojanas (DIR), Víctor de Pablo, conforman la delegación riojana que, junto al presidente del Ejecutivo, están manteniendo una intensa agenda de encuentros institucionales, culturales y económicos en un viaje en el que recorrerán Santiago de Chile, Buenos Aires y Montevideo y que finalizará el próximo sábado, 31 de octubre.