La Rioja presenta en el Senado su modelo de coordinación sociosanitaria - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Rioja ha presentado hoy, día 16, en un foro celebrado en el Senado, su modelo de coordinación entre Atención Primaria y los centros sociosanitarios, una iniciativa desarrollada por el Servicio Riojano de Salud (SERIS) que ha sido seleccionada por la Fundación Economía y Salud como caso de éxito por sus resultados en la mejora de la atención sanitaria a las personas mayores que viven en residencias.

La gerente de Atención Primaria del SERIS, Begoña Ganuza, junto a la directora de Cuidados de Enfermería de Atención Primaria del SERIS, Victoria Musitu, han sido las encargadas de exponer este proyecto durante el IV Foro de la Fundación Economía y Salud, celebrado en Madrid, coincidiendo con la presentación del informe Índice FES 2026, bajo el título 'Estudio para la evaluación y mejora de los servicios de salud'.

Este informe, elaborado por la Fundación Economía y Salud, constituye una herramienta de análisis del Sistema Nacional de Salud (SNS) que evalúa, a través de diez grandes áreas de conocimiento, el funcionamiento de los servicios sanitarios y propone recomendaciones para mejorar su eficiencia, la calidad asistencial y la utilización de los recursos públicos.

La edición de 2026 incorpora un nuevo marco de áreas, medidas e indicadores de resultados que permite profundizar en la evaluación de los servicios autonómicos de salud.

Entre los ámbitos analizados figuran la Atención Primaria y Comunitaria, la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios, las alternativas a la hospitalización, la atención domiciliaria, la transformación digital, la sostenibilidad y la seguridad del paciente.

En este contexto, el foro ha reservado un espacio específico para dar a conocer experiencias de éxito desarrolladas por las comunidades autónomas.

La iniciativa riojana ha sido seleccionada entre estas buenas prácticas como ejemplo de un modelo de atención que refuerza la coordinación entre los ámbitos sanitario y social, mejora la continuidad de los cuidados y sitúa a las personas mayores en el centro de la asistencia.

Un modelo de atención coordinada que llega a todas las residencias de La Rioja El Programa de Apoyo a Centros Sociosanitarios del SERIS comenzó como una experiencia piloto en Logroño y, tras los resultados obtenidos, se ha extendido progresivamente hasta alcanzar las 37 residencias de mayores de La Rioja, el 100 por ciento de los centros de la comunidad.

El modelo está liderado por Atención Primaria y se desarrolla mediante el trabajo coordinado de profesionales de los centros de salud, Enfermería de Enlace Sociosanitario, Geriatría de Enlace, Hospitalización a Domicilio y Cuidados Paliativos, en colaboración con los equipos de las propias residencias.

Esta organización permite ofrecer una atención más cercana, integral y personalizada a las personas mayores, especialmente a aquellas con enfermedades crónicas, situaciones de fragilidad, dependencia o necesidades asistenciales complejas.

Entre sus principales objetivos se encuentran mejorar la comunicación entre los profesionales, facilitar el acceso a los recursos sanitarios, evitar desplazamientos e ingresos hospitalarios innecesarios y garantizar una adecuada continuidad de los cuidados.

MENOS HOSPITALIZACIONES Y ASISTENCIAS A URGENCIAS

Los últimos datos disponibles ponen de manifiesto los resultados positivos de esta estrategia.

Entre enero y septiembre de 2026 se registraron 1.178 actuaciones de coordinación, frente a las 996 contabilizadas durante el mismo periodo del año anterior, lo que representa un incremento del 18,3 por ciento.

Asimismo, los resultados del programa reflejan una reducción del 25,37 por ciento en las hospitalizaciones y del 12,86 por ciento en las asistencias a los servicios de Urgencias, lo que evidencia la importancia de reforzar la atención sanitaria en el entorno habitual de las personas mayores.

El modelo ha permitido también establecer canales de comunicación más directos entre los profesionales sanitarios y los centros residenciales, optimizar la utilización de recursos y favorecer una respuesta asistencial más ágil y coordinada.

Un proyecto reconocido por sus buenas prácticas La selección de esta iniciativa por parte de la Fundación Economía y Salud se suma a otros reconocimientos recibidos por el programa riojano.

En junio de este año, el Ministerio de Sanidad distinguió el proyecto de coordinación sociosanitaria en residencias como buena práctica del Sistema Nacional de Salud y, en noviembre de 2025, recibió el Premio SENDA a la Mejor Iniciativa Pública.

Su presentación en el IV Foro de la Fundación Economía y Salud permite compartir la experiencia de La Rioja con profesionales y responsables de otros servicios autonómicos, favoreciendo el intercambio de conocimientos y la identificación de actuaciones que puedan adaptarse a diferentes territorios.

Estos reconocimientos ponen en valor el trabajo desarrollado por los profesionales del SERIS para avanzar hacia un modelo asistencial más integrado, accesible y centrado en las necesidades de las personas, especialmente en un contexto de envejecimiento de la población y creciente complejidad de los cuidados.

La experiencia de La Rioja se presenta, así, como una iniciativa que puede contribuir al intercambio de buenas prácticas y al desarrollo de modelos de coordinación sociosanitaria en otras comunidades autónomas.