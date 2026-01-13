La Rioja prevé convocar 74 procesos selectivos con 347 plazas de oferta de empleo público

El consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha infromado hoy de que el Ejecutivo regional prevé convocar 74 nuevos procesos selectivos, que ofertarán 347 plazas correspondientes a las ofertas de 2023, 2024 y 2025.

Tal y como ha detallado en rueda de prensa, el Consejo de Gobierno ha sido informado hoy, día 13, de los nuevos procesos selectivos con los que se quiere continuar avanzando en el compromiso de fortalecer y modernizar los servicios públicos mediante una gestión responsable y planificada del empleo público.

Desde el inicio de la legislatura se han gestionado 294 convocatorias, que suman 1.061 plazas. Uno de los primeros objetivos de la Dirección General de Función Pública fue desbloquear la Oferta de Empleo Público de 2023, que había quedado pendiente, y activar todos los procesos acumulados desde 2020.

Gracias a esta decisión se convocaron 110 procesos correspondientes a las ofertas de 2020, 2021 y 2022, que incluían 337 plazas. A ello se suman los 132 procesos de estabilización desarrollados desde septiembre de 2023, que han permitido transformar 554 plazas temporales en plazas fijas.

Además, ya se han convocado 37 procesos de las ofertas de 2023, 2024 y 2025, con un total de 110 plazas, así como 15 procesos adicionales para convertir 60 plazas de personal laboral en plazas de personal funcionario.

De cara a este año, el Ejecutivo prevé convocar 74 nuevos procesos selectivos, que ofertarán 347 plazas correspondientes a las ofertas de 2023, 2024 y 2025.

Estas convocatorias se regularizarán a lo largo del ejercicio y se sumarán a las plazas que se incorporen en la Oferta de Empleo Público de 2026, prevista para el primer trimestre.

La decisión de acumular ofertas en un único proceso para cada cuerpo o categoría permite agilizar los tiempos, reducir cargas administrativas y ofrecer mayor seguridad a las personas aspirantes.

Entre los procesos más numerosos destacan 49 plazas de Auxiliar de Enfermería; 26 plazas de Auxiliar de Administración General; 18 plazas de Operario; 14 plazas de Ayudante Técnico Educativo; 12 plazas de Ayudante Técnico de Educación Infantil; 11 plazas de Subalterno; y 9 plazas de Administrativo.

Asimismo, se convocarán procesos de promoción interna para 31 plazas de Administrativo, 24 de Auxiliar de Administración General y 14 de Subalterno, entre otras, reforzando las oportunidades de desarrollo profesional dentro de la Administración.

Con el fin de mejorar la coordinación y el desarrollo de las oposiciones, el Gobierno ha creado dos nuevas plazas de secretarios de tribunales, incluidas en la Ley de Presupuestos de este año.

Su incorporación, ha dicho, permitirá agilizar la organización de las convocatorias y avanzar en la ejecución de las ofertas de empleo público, reforzando la capacidad de gestión de la Administración.