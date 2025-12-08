Por La Rioja propone crear una Oficina de Mediación Educativa "para combatir el acoso escolar desde la prevención real"

Archivo - Alumnos en clase - IREKIA - Archivo

LOGROÑO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Por la Rioja ha propuesto este lunes la creación de una Oficina de Mediación Educativa "para combatir el acoso escolar desde la prevención real".

"El objetivo es -precisa la secretaria general de la formación regionalista, Sonsoles Soriano- combatir una realidad cada vez más visible y preocupante que afecta directamente a menores, familias y al conjunto de la comunidad educativa y que el Gobierno de La Rioja ha dejado claro a través de los Presupuestos 2026 que no está abordando con la seriedad necesaria".

Soriano recuerda que "actualmente existe en La Rioja el Proyecto de Mediación Escolar MEDIA-2, se muestra claramente insuficiente, al estar dotado únicamente con dos trabajadores sociales para toda la Comunidad Autónoma, una cifra que imposibilita cualquier actuación preventiva, estructural y eficaz".

La secretaria general de Por La Rioja denuncia que "la mediación, tal y como coinciden los modelos modernos de prevención, no puede ser un recurso externo, puntual ni reactivo, sino que debe integrarse de forma estable dentro de la propia comunidad educativa".

Desde esa perspectiva es por lo que la formación regionalista, inspirada en el modelo de Mediación Intrajudicial pero adaptada al ámbito escolar, propone la creación de una Oficina Autonómica de Mediación Educativa "como estructura pública estable, profesional y multidisciplinar, que permita actuar de manera coordinada, preventiva y continuada", detalla Sonsoles Soriano.

Por La Rioja subraya que la Oficina Autonómica de Mediación deberá estar integrada por juristas especializados, trabajadores sociales, psicólogos; y representantes de los consejos escolares (familias, alumnado, profesorado y personal administrativo).

La secretaria general del partido señala que la Oficina "contaría con infraestructura propia, recursos materiales, coordinación directa con los centros educativos y dotación presupuestaria específica, mediante remuneraciones o, al menos, un sistema de dietas por participación, lo que requiere su incorporación real y efectiva en los Presupuestos autonómicos".

Sonsoles Soriano resalta que "el acoso escolar no se combate con parches ni con programas simbólicoss, se combate con equipos estables, prevención real, implicación directa de la comunidad educativa y presencia constante en los centros".

La formación regionalista lamenta que "un año más, los Presupuestos regionales vuelvan a relegar la mediación educativa a proyectos mínimos y testimoniales, sin estructura suficiente, sin planificación a medio y largo plazo y sin una apuesta clara por la prevención como política pública".

Soriano recuerda que "la mediación no puede ser una ocurrencia ni un recurso de emergencia". "Debe ser -añade- una política pública estable. Prevenir el acoso es proteger la salud mental, la educación y el futuro de nuestros menores".

Esta propuesta forma parte del paquete de alternativas presupuestarias que Por La Rioja está presentando en áreas esenciales como Sanidad, Educación, Transporte e Infraestructuras y Agricultura y Ganadería.