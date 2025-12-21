Por La Rioja propone una tarjeta interoperable de transporte para los servicios de autobús

La secretaria general de Por La Rioja, Sonsoles Soriano, y el portavoz, Miguel Gómez Ijaba - POR LA RIOJA
LOGROÑO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
Por La Rioja ha propuesto la creación de una tarjeta única interoperable de transporte para los servicios regionales, metropolitano y urbanos de autobús, "simplificando la gestión y tramitación del pago en transportes".
En nota de prensa, la formación regionalista ha considerado que esta herramienta sería una medida "útil y eficaz", por eso, en palabras de su portavoz, Miguel Gómez Ijalba, "no tiene sentido que no se encuentre ya implantada".
Se trata de algo que ocurre, ha dicho, "mientras la mayoría de las comunidades autónomas cuentan ya han puesto en marcha esta iniciativa e incluso el Gobierno central ha anunciado que la implantará en 2026".
Para Gómez Ijalba, el hecho de que La Rioja no haya implantado ya esta tarjeta única "es un ejemplo más de cómo nuestra región va perdiendo año tras año calidad de vida, innovación, desarrollo, exportación o industrialización, ya que nuestros gobiernos regionales están acomodados, a la espera de hacer tan sólo lo que les mandan desde sus sedes en Madrid".
Por La Rioja considera necesario que, "de una vez por todas, todos los usuarios riojanos dispongan de un soporte de pago común para todas las operadoras, y que los viajeros también puedan beneficiarse de los descuentos en las tarifas". En este sentido, el portavoz regionalista ha apuntado que "se trata de hacer la vida más fácil a los ciudadanos".
Sobre el formato, Gómez Ijalba ha explicado que "esta tarjeta puede presentarse en soporte digital, con una app que permita recargar el saldo directamente a través de cualquier dispositivo móvil, o con una tarjeta física a modo de las actuales de los transportes urbano o metropolitano".
"Estamos hartos de escuchar al presidente y a sus consejeros hablar de forma vacía de digitalización y, a la hora de la verdad no disponer ni de una herramienta básica o sencilla con la que evitar que los usuarios de transporte publico tengan que llevar hasta tres tarjetas diferentes (carnet joven, estudiante, o jubilado, bono-bus urbano y bono-bus metropolitano) para coger un autobús", ha dicho.
La formación regionalista subraya que, además, de cara al futuro podrían incorporarse a este sistema otros modos de transporte llegando a convenios entre la administración y asociaciones de transporte de pasajeros como taxis, líneas que con origen en La Rioja y otros destinos, y otros transportes urbanos que se puedan implantar.
La tarjeta, ha relatado, permitiría viajar en la mayoría de los modos de transporte públicos de La Rioja, siendo un sistema más rápido, más cómodo y más seguro, pudiéndose recargar el saldo a través de la web del gobierno de La Rioja o, en Oficinas de Atención Ciudadana.