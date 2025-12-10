La Rioja, punto de partida de la red nacional de refugios 'sin cobertura' para jóvenes

Albergue de Nieva de Cameros en La Rioja - ESMONTAÑAS

LOGROÑO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

En la antesala del Día Internacional de las Montañas, que se celebra cada 11 de diciembre, La Rioja se convierte en referente nacional con el lanzamiento de la red Refugios Bien de Altura: espacios sin cobertura, un proyecto que habilita albergues públicos como espacios de desconexión digital voluntaria para jóvenes y adolescentes.

El municipio de Nieva de Cameros, con menos de 100 habitantes, es el ejemplo elegido por la Asociación Española de Municipios de Montaña (EsMontañas) para presentar la iniciativa, financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), en el ámbito estatal.

El vídeo oficial de la campaña, grabado íntegramente en el pueblo, muestra cómo los pueblos de montaña riojanos plantean nuevas respuestas a los retos de la salud mental juvenil y el uso intensivo del móvil.

"Lanzamos esta red para luchar contra la dependencia tecnológica y sus consecuencias en adolescentes -ansiedad, insomnio, falta de autoestima o estrés- poniendo a disposición de jóvenes y familias un entorno seguro, sano y libre de pantallas", explican desde EsMontañas. "Los pueblos de montaña ofrecemos algo tan simple como necesario: tiempo compartido sin pantallas y una convivencia real", añaden.

UN PUEBLO RIOJANO COMO SÍMBOLO DE UNA RED DE 284 MUNICIPIOS DE MONTAÑA

El vídeo del lanzamiento muestra a Inma Sáenz, alcaldesa de Nieva de Cameros, y a otras vecinas y vecinos del municipio como protagonistas con perspectiva histórica de cómo el espacio que ahora se utilizará en la red de Refugios Bien de Altura fue inaugurado hace 100 años para fines compatibles a los actuales.

"Son espacios liberados voluntariamente de cobertura, pero sí con tiempo para estar juntos. Aquí los jóvenes vuelven a hablar, a dormir bien y a compartir", afirma la primera edil en el vídeo. Así, Nieva de Cameros simboliza a las decenas de pueblos riojanos que cuentan con albergues o equipamientos públicos capaces de integrarse en esta red nacional, concebida como infraestructura educativa y de bienestar rural.

LA DESCONEXIÓN DIGITAL COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA Y PREVENTIVA

En España, cerca del 20 por ciento de los estudiantes de 14 a 18 años presenta un uso problemático del móvil y las redes sociales. Frente a este escenario, los Refugios Bien de Altura ofrecen estancias temporales sin teléfono como alternativa preventiva, educativa y voluntaria.

El dossier del proyecto recoge evidencias de que dejar las redes sociales entre tres y siete días mejora el descanso, reduce síntomas de ansiedad y favorece la capacidad de atención en la población joven.

UNA PROPUESTA RIOJANA CON BASE CIENTÍFICA

El programa cuenta con acompañamiento del grupo universitario ARMAQOL (Universitat de València), especializado en psicología ambiental y calidad de vida, cuyos investigadores analizan el impacto del entorno natural en el bienestar emocional.

El proyecto también conecta con experiencias internacionales de "prescripción de naturaleza" implantadas en Japón, Reino Unido o Canadá. Una red abierta a instituciones Refugios Bien de Altura es una iniciativa abierta a entidades públicas y privadas, como ayuntamientos, centros educativos, asociaciones juveniles, recursos sanitarios y sociales y entidades de turismo y desarrollo rural.

EsMontañas subraya que la red "puede integrarse en programas de salud, juventud y territorio, y convertirse en una herramienta útil para políticas públicas con retorno social". "Desde La Rioja se está mostrando que los pueblos pequeños pueden tener un papel relevante en el bienestar juvenil. Es un ejemplo que pretendemos extender a toda España", concluyen.