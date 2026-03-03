'Por La Rioja' reclama en Madrid que los diputados y senadores riojanos "trabajen por los intereses de la región"

LOGROÑO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ante la "falta de representación de La Rioja en el Congreso y el Senado", 'Por La Rioja' presentó ayer en el Registro de la Cámara Baja un documento solicitando a los representantes políticos riojanos que "rompan con el servilismo a sus partidos y trabajen y presenten iniciativas para la defensa de los intereses de nuestra región".

La formación regionalista recuerda que esta iniciativa es la consecuencia de un cara a cara que con motivo de una conferencia celebrada en Logroño, mantuvieron el portavoz de 'Por la Rioja', Miguel Gómez Ijalba, y la diputada nacional del PP, Concepción Gamarra.

Ijalba interpeló a Gamarra a explicar los motivos por los que a pesar de sus cientos de intervenciones en Congreso, "nunca se le había oído nombrar a La Rioja y llevar a cabo una iniciativa concreta para los intereses de nuestra comunidad autónoma".

A Madrid se desplazaron ayer lunes, 2 de marzo, la secretaria general de 'Por La Rioja' , Sonsoles Soriano; el portavoz, Miguel Gómez Ijalba; y Miguel Ángel Martínez, concejal en Cenicero, que precisan que "el abandono de nuestra región por sus representantes políticos nacionales es tal que, un estudio realizado entre cien personas de ambos sexos comprendidos entre los 18 y 75 años, ninguno de los participantes fue capaz de nombrar a cuatro de los nueve diputados y senadores de La Rioja".

La formación regionalista insta a los diputados y senadores riojanos a promover iniciativas en materia agroalimentaria, competitividad local y rural, y de infraestructuras y comunicación.

DEVOLUCIÓN 'GLOSAS'

Por otro lado, 'Por La Rioja' presentó en el Registro de la Real Academia de la Historia un documento exigiendo la devolución definitiva a La Rioja del Glosario Códice 60, conocido como las Glosas Emilianenses. La formación regionalista subraya en dicho documento "la importancia cultural que representan para La Rioja y los riojanos", así como que la salida de las Glosas fue ilegítima y que nunca se hubiera producido de haberse producido conforme a derecho".

VIAJE EN TREN "CARO Y LENTO"

Los regionalistas aprovecharon el desplazamiento a Madrid para constatar que el viaje en tren desde Logroño a la capital española es "caro y lento". 'Por La Rioja' comparó el coste y el tiempo empleado en el viaje a Madrid por tren y carretera con salida a las 6,25 horas de la mañana desde la Estación de Ferrocarril de Logroño.

El tren tuvo un coste de 90 euros -ida y vuelta- por persona y empleó cuatro horas y cuarto, alcanzando la estación de Atocha a las 10,46 horas.

El recorrido por carretera ida y vuelta implicó un coste de 58 euros en combustible -ida y vuelta- para cuatro personas (14,5 euros por persona), empleando un tiempo de 3 horas 45 minutos (respetando escrupulosamente los límites de velocidad) y con llegada, igualmente, a la Estación de Atocha.