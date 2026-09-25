La Rioja reconoce "labor esencial de los farmacéuticos y refuerza su colaboración "hacia una atención más cercana"

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LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja se suma este viernes, 25 de septiembre, a la celebración del Día Mundial del Farmacéutico, que este año se desarrolla bajo el lema internacional 'Empoderar a los farmacéuticos para un futuro más saludable', adaptado en España como 'Fortaleciendo la salud con el farmacéutico'.

Se trata de reconocer la contribución esencial de estos profesionales al sistema sanitario y poner en valor la estrecha colaboración que la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja mantiene con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha trasladado este reconocimiento a los representantes de la profesión farmacéutica riojana y ha agradecido "su disposición permanente para trabajar conjuntamente con la Administración y seguir incorporando nuevos servicios que repercutan directamente en la salud y el bienestar de los ciudadanos".

"El farmacéutico es una figura imprescindible en nuestro sistema sanitario. Es uno de los profesionales más cercanos y accesibles para la ciudadanía y su labor va mucho más allá de la dispensación de medicamentos", ha subrayado Martín.

En este sentido, ha incidido en su papel en el uso seguro y adecuado de los medicamentos, la adherencia a los tratamientos, la educación sanitaria, la prevención y el seguimiento de las personas con enfermedades crónicas o polimedicadas.

La consejera ha destacado que esta concepción más asistencial y comunitaria de la farmacia se refleja ya en la Ley 7/2025, de 9 de septiembre, de Atención y Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que refuerza el papel sanitario y de acompañamiento del farmacéutico e incorpora herramientas como los Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD) y la posibilidad de entrega domiciliaria de medicamentos en los supuestos establecidos.

Estas medidas permiten reforzar especialmente la atención a las personas mayores, pacientes crónicos, polimedicados y ciudadanos en situación de mayor vulnerabilidad.

"Estamos avanzando hacia una farmacia cada vez más integrada en el sistema sanitario y sociosanitario, capaz de acompañar al paciente y de contribuir a mejorar tanto la adherencia como la seguridad de los tratamientos", ha señalado Martín.

LA FARMACIA RURAL RIOJANA, REFERENTE MÁS ALLÁ DE LA RIOJA.

Uno de los mejores ejemplos de esta colaboración es el Programa de Farmacia Comunitaria Rural de La Rioja, impulsado conjuntamente por el Gobierno regional, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja.

Tras los resultados positivos del proyecto piloto desarrollado en siete municipios de menos de 1.000 habitantes, el programa se ha ampliado inicialmente a once farmacias rurales, con una inversión de 74.400 euros hasta diciembre de 2027 y la previsión de incorporar nuevos establecimientos.

El proyecto piloto logró incrementar un 20,9 % la adherencia a los tratamientos y elevar del 62,5 % al 75 % el porcentaje de pacientes con sus problemas de salud controlados.

El programa incorpora seguimiento de la adherencia terapéutica, Sistemas Personalizados de Dosificación, revisión de botiquines domiciliarios, educación sanitaria y actuaciones para detectar situaciones de vulnerabilidad social.

Su carácter innovador ha situado además a La Rioja en el ámbito internacional. OMS/Europa ha seleccionado recientemente el Programa de Farmacia Comunitaria Rural como uno de los ocho estudios de caso que serán analizados para la elaboración de un informe regional en 2027, tras haber sido elegido entre 153 propuestas internacionales.

Una comisión del University College Dublin visitó La Rioja este mes de septiembre para conocer y validar sobre el terreno su funcionamiento y resultados.

Para Martín, este reconocimiento "confirma que el trabajo conjunto con los farmacéuticos riojanos está permitiendo desarrollar nuevas formas de atención especialmente valiosas en nuestros pequeños municipios, donde la farmacia constituye uno de los recursos sanitarios más próximos y accesibles".

La consejera ha destaca la dimensión social de estos profesionales. "Su proximidad y la relación de confianza que mantienen con sus pacientes permiten detectar situaciones que van mucho más allá del medicamento, desde dificultades para seguir correctamente un tratamiento hasta situaciones de vulnerabilidad o soledad no deseada, y contribuir a activar los recursos necesarios", ha explicado.

"El farmacéutico es, en definitiva, un profesional sanitario esencial y un agente de salud y bienestar. Desde el Gobierno de La Rioja queremos agradecer hoy su trabajo diario y, sobre todo, seguir trabajando junto a ellos para construir un sistema sanitario más próximo, preventivo, coordinado y humano", ha concluido María Martín.

Con motivo del Día Mundial del Farmacéutico, un año más, la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, con sede en la calle Villamediana de Logroño, se vestirá de verde esta noche para conmemorar la labor de los casi 500 farmacéuticos de La Rioja.