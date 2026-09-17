La Rioja refuerza su comercialización turística internacional en el Spain Travel Market Europa

La Rioja refuerza su comercialización turística internacional en el Spain Travel Market Europa
La Rioja refuerza su comercialización turística internacional en el Spain Travel Market Europa - GOBIERNO DE LA RIOJA
Europa Press La Rioja
Publicado: jueves, 17 septiembre 2026 20:08
Seguir en

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Rioja participa en el Spain Travel Market Europa, un encuentro profesional organizado por el Instituto de Turismo de España (Turespaña) que reúne a 75 compradores internacionales procedentes de más de veinte países europeos, en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte.

Con el objetivo de generar nuevas oportunidades de comercialización y reforzar la presencia de La Rioja en los mercados europeos, el equipo de La Rioja 360 mantiene reuniones profesionales y encuentros B2B en los que ofrece información completa del destino y de los recursos turísticos riojanos.

La agenda de estos días en la capital navarra está permitiendo trabajar con compradores de mercados consolidados y estratégicos para La Rioja como son Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Bélgica; reforzar la relación con los mercados nórdicos - Suecia, Dinamarca y Finlandia - y explorar nuevas oportunidades de comercialización en países como Italia, Portugal, Polonia, República Checa, Rumania, Croacia y Turquía.

Estos operadores están especializados en circuitos, viajes culturales, enoturismo, gastronomía, senderismo, Camino de Santiago y experiencias de alto valor añadido.

Esta acción refuerza la ya iniciada al inicio de esta semana en la que el Gobierno de La Rioja mostró nuestro territorio a quince de los participantes en estas jornadas. Estos turoperadores tuvieron la oportunidad de conocer in situ La Rioja y acercarse a su oferta turística antes de viajar a Pamplona y participar en esta acción.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado