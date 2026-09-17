La Rioja refuerza su comercialización turística internacional en el Spain Travel Market Europa - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Rioja participa en el Spain Travel Market Europa, un encuentro profesional organizado por el Instituto de Turismo de España (Turespaña) que reúne a 75 compradores internacionales procedentes de más de veinte países europeos, en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte.

Con el objetivo de generar nuevas oportunidades de comercialización y reforzar la presencia de La Rioja en los mercados europeos, el equipo de La Rioja 360 mantiene reuniones profesionales y encuentros B2B en los que ofrece información completa del destino y de los recursos turísticos riojanos.

La agenda de estos días en la capital navarra está permitiendo trabajar con compradores de mercados consolidados y estratégicos para La Rioja como son Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Bélgica; reforzar la relación con los mercados nórdicos - Suecia, Dinamarca y Finlandia - y explorar nuevas oportunidades de comercialización en países como Italia, Portugal, Polonia, República Checa, Rumania, Croacia y Turquía.

Estos operadores están especializados en circuitos, viajes culturales, enoturismo, gastronomía, senderismo, Camino de Santiago y experiencias de alto valor añadido.

Esta acción refuerza la ya iniciada al inicio de esta semana en la que el Gobierno de La Rioja mostró nuestro territorio a quince de los participantes en estas jornadas. Estos turoperadores tuvieron la oportunidad de conocer in situ La Rioja y acercarse a su oferta turística antes de viajar a Pamplona y participar en esta acción.