La Rioja registra 2.382 accidentes laborales en los seis primeros meses del año, tres de ellos mortales

LOGROÑO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Rioja ha registrado 2.382 accidentes laborales durante los primeros seis meses del año 2026, de acuerdo con los datos facilitados por el Gobierno regional.

Así, en función de la gravedad, del total de sucesos, 2.355 fueron accidentes leves, 24 graves y muy graves y 3 mortales. Casi dos tercios de las personas accidentadas eran hombres (65,6 %).

De los 2.167 que sucedieron en jornada de trabajo, un 50,1 % corresponde al sector servicios, el 30,9 % ocurrieron en el sector industrial, la construcción registró el 13,7 % y un 5,4 % correspondió al sector agrario.

En el mismo periodo, esta región registró 2.442 accidentes de trabajo en 2025, 2.446 en 2024, 2.584 en 2023 y 3.163 en 2022.

En este contexto, el Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral, ha actualizado la oferta formativa en prevención de riesgos laborales con 39 nuevas actividades cuyo desarrollo está previsto para este último cuatrimestre del año.

Los veintitrés cursos presenciales y nueve online, cinco talleres y dos jornadas técnicas fechadas para estos próximos meses refuerzan el trabajo del Servicio de Salud Laboral, que busca favorecer la promoción, el asesoramiento, la vigilancia y control en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo, y ultiman la programación formativa, que durante el primer semestre del año ya ha llevado a cabo diez cursos, ocho talleres y tres jornadas.

Entre los veintitrés cursos presenciales, catorce de ellos son teórico-prácticos y están enfocados al correcto manejo de carretillas, puentes grúa, plataformas elevadoras, transpaletas, retroexcavadoras, maquinaria para movimiento de tierras, etc; siete son impartidos, en su mayoría, por técnicos pertenecientes al Servicio de Salud Laboral; y dos están enfocados a primeros auxilios. Además, otros nueve cursos son ofertados en modalidad online.

Durante el último cuatrimestre del año, también está prevista la realización de cinco talleres. Tres de ellos serán impartidos por Mutuas de Accidentes de Trabajo; la Fundación San Prudencio se responsabilizará de otro, el 8 de octubre, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental; y el quinto, 'Andamios. Aspectos legales. Requisitos y obligaciones de los andamios en materia de PRL', se celebrará el 6 de noviembre en la sede riojana de la Fundación Laboral de la Construcción.

Asimismo, hay dos jornadas técnicas programadas: el 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón, la Fundación Freno al Ictus, Ibermutua y la Dirección General de Salud Pública participarán en la propuesta '¿Está preparada su empresa para prevenir y actuar ante un infarto o un ictus? Claves para crear entornos de trabajo cardioseguros y cerebroprotegidos'; y el 19 de noviembre, Mutua Fraternidad impartirá 'De Millennial a Jubillennial: gestión de la diversidad generacional en una empresa saludable'.

Durante el primer semestre de 2026, han participado en las actividades formativas realizadas por el Servicio de Salud Laboral un total de 582 personas, de las cuales 142 eran alumnado de centros de Formación Profesional, en el marco de la campaña de sensibilización desarrollada junto a la Dirección General de Formación Profesional.

Es posible consultar toda la oferta formativa completa y realizar la inscripciones en el portal web de Salud Laboral.