La Rioja registra un absentismo laboral del 6,4%, el tercero más bajo del país y a poco más de un punto de la media

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LOGROÑO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Rioja registró una tasa de absentismo durante el primer trimestre de 2026 del 6,2 por ciento, dos décimas menos que en el mismo periodo del año anterior, situándose un punto por debajo de la media nacional (7,2 por ciento). Con esta cifra, la región se sitúo como la tercera comunidad autónoma con los niveles más bajos de absentismo de todo el país, solo por detrás de Madrid y Baleares. Así lo refleja el Informe de absentismo del primer trimestre de 2026, elaborado por Randstad Research, el centro de estudios de Randstad, a partir de datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que respecta al absentismo debido exclusivamente a incapacidad temporal (IT), la tasa en La Rioja disminuyó tres décimas respecto al mismo trimestre del año anterior, situándose en un 4,8 por ciento. Este indicador vuelve a dejar en evidencia una brecha sumamente favorable frente a la media del conjunto de España, donde el absentismo por IT se ubicó en el 5,6 por ciento.

La industria es el sector con mayor absentismo en la Rioja Entre los tres grandes sectores económicos en la Rioja, el análisis de este trimestre sitúa al sector industrial al frente de las ausencias en el arranque del año. El sector industrial registró una tasa de absentismo general del 6,8 por ciento, lo que supone un leve incremento de 0,1 puntos porcentuales respecto al año anterior, anotando un absentismo por IT del 4,9 por ciento.

Por su parte, la construcción se situó en un 6,2 por ciento de las horas pactadas (lo que representa un incremento de siete décimas frente al año anterior), con un 4,7 por ciento de estas ausencias por bajas médicas.

En el último lugar se ubica el sector servicios que se mantiene como el sector con la tasa más baja de la comunidad autónoma con un 6,1 por ciento (cinco décimas menos en el plano interanual) y un absentismo por IT del 4,5 por ciento.

A NIVEL NACIONAL REPUNTA LIGERAMENTE EL ABSENTISMO

A nivel nacional, la cifra de absentismo general se ubicó en el 7,2 por ciento de las horas pactadas, lo que representa un incremento de dos décimas respecto al año anterior. Las cifras de todo el país reflejan que, en promedio diario, 1.602.889 personas no acudieron a su puesto de trabajo, de las cuales 1.240.138 se encontraban de baja médica. Esto significa que más de 362.000 personas se ausentaron diariamente por motivos no médicos, equivaliendo al 22,6 por ciento del total nacional.

"Los datos reflejan una tendencia al alza en el absentismo laboral desde 2019. El incremento es más significativo en la medición por bajas médicas, cuyo promedio sectorial ha aumentado de manera notable en los últimos diez años. Esta evolución plantea la necesidad de analizar de cerca su impacto sobre la actividad empresarial, la productividad y la competitividad de nuestro mercado laboral", señala Valentín Bote, director de Randstad Research.

LA RIOJA, ENTRE LAS REGIONES CON MENOS AUSENCIAS LABORALES

La Rioja se sitúa en una posición muy favorable en el mapa del absentismo laboral del primer trimestre de 2026, consolidándose como la tercera comunidad con menor tasa de ausencias del país. Con un registro que solo es superado por Baleares (que lidera la tabla con un mínimo del 5,9 por ciento) y la Comunidad de Madrid (6,2 por ciento), la región riojana se coloca en el extremo opuesto a los peores datos nacionales.

En contraste, las tasas más altas de absentismo se concentran en el País Vasco, que lidera la estadística con un 9,4 por ciento de las horas pactadas, seguido de Asturias (9,1 por ciento) y Canarias (8,9 por ciento), mientras que Extremadura (6,6 por ciento) y la Comunitat Valenciana (6,9 por ciento) se sitúan en la zona media-baja junto a los riojanos.

En términos de evolución, La Rioja también presenta un balance positivo al registrar, junto a Canarias, una evolución favorable en este trimestre gracias a una reducción de dos décimas en su tasa general. Este descenso contrasta drásticamente con la tendencia de otras regiones; los mayores incrementos interanuales de todo el país se han producido en Asturias (con un avance de un punto porcentual hasta el 9,1 por ciento), Andalucía (con un repunte de seis décimas hasta el 7,0 por ciento) y Aragón (con un incremento de cinco décimas hasta el 7,6 por ciento).