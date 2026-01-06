La Rioja registra cuatro muertes por ahogamiento en espacios acuáticos durante 2025

LOGROÑO, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Rioja ha registrado un total de cuatro muertes por ahogamiento en espacios acuáticos durante 2025, según el Informe Nacional de Ahogamientos (INA) elaborado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS).

A nivel nacional, España ha cerrado 2025 con 472 muertes por ahogamiento no intencional en los espacios acuáticos españoles, una cifra que supera la registrada en 2024 y sitúa a este año como "el segundo más trágico de toda la serie histórica" del INA, solo por detrás de 2017.

El cierre del año viene marcado, además, por un dato "especialmente preocupante": diciembre de 2025 se ha convertido en el duodécimo mes con más ahogamientos mortales del histórico, con 31 fallecimientos, "lo que demuestra que el riesgo no solo no desaparece fuera del verano, sino que se mantiene activo durante todo el año".

Con este balance, en los once años de seguimiento del INA se superan ya las 4.600 muertes por ahogamiento en España, "consolidando este fenómeno como un problema de salud pública".

ANDALUCÍA, A LA CABEZA POR TERCER AÑO CONSECUTIVO

Por tercer año consecutivo, Andalucía vuelve a situarse en 2025 como la comunidad autónoma con mayor número de muertes por ahogamiento no intencional, al registrar 81 fallecidos. Esta cifra confirma una tendencia al alza en el territorio, con nueve muertes más que en 2024 y trece más que en 2023.

Canarias, que ocupó el tercer puesto en 2024, sube al segundo con 75 fallecimientos, 12 más que el año anterior; mientras que en la Comunidad Valenciana la cifra ha aumentado en dos, registrando 65 en total.

En Galicia la cifra de fallecidos se reduce en 10, con 54, y en Cataluña, con 53, suponen 6 más que en 2024. Por detrás aparecen Castilla y León (31), Baleares (26), País Vasco (14), Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Cantabria, con 13 cada región, y Asturias (11).

Las cifras más bajas se registran en Aragón (6), Comunidad de Madrid (5), Navarra y La Rioja (4 cada una), Extremadura (3) y Melilla (1), mientras que en Ceuta no se tiene conocimiento de ningún fallecimiento por esta causa en 2025.

UN "MARCADO DESEQUILIBRO POR SEXO"

En cuanto al perfil general de las víctimas, se mantiene un "marcado desequilibrio por sexo". Los hombres continúan siendo el colectivo mayoritariamente afectado, con 384 fallecidos (81,5%), frente a 88 mujeres (18,5%).

La mayoría de las personas fallecidas eran de nacionalidad española (392), seguidas de 56 de procedencia europea, 15 americanas, cuatro asiáticas y cuatro africanas.

Las playas vuelven a ser el escenario más frecuente de los ahogamientos mortales, con 241 fallecimientos, lo que representa más de la mitad del total anual.

Les siguen los ríos, con 88 muertes, las piscinas, con 49, y otros espacios acuáticos como embalses, canales o puertos, donde se produjeron 94 fallecimientos.

En relación con la vigilancia, 220 muertes ocurrieron en lugares sin servicio de socorrismo, 200 en espacios que no contaban con vigilancia activa en el momento del incidente y 52 en zonas donde sí había servicio, "lo que vuelve a poner el foco en la importancia de ampliar horarios, temporadas y recursos humanos de prevención".

Más de la mitad de los ahogamientos mortales se concentran a partir de los 45 años, una tendencia asociada a factores de salud, exceso de confianza y exposición prolongada al medio acuático.

Los fallecimientos por esta causa tienen mayor incidencia en las personas de entre 65 y 74 años, seguidas de los mayores de 75 y de las franjas de 45 a 64 años, "lo que confirma que el mayor impacto recae en la población adulta y de edad avanzada".

CASI MEDIO CENTENAR DE MENORES HAN PERDIDO LA VIDA EN 2025

Aunque en menor número, 47 menores de edad han perdido la vida por ahogamiento (10 por ciento del total) en España. Los adolescentes y niños de corta edad "siguen siendo víctimas de muertes evitables, lo que refuerza la necesidad de una supervisión constante y de una educación preventiva desde la infancia".

Desde la RFESS se insiste en que la prevención "sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir estas cifras". Muchas de las muertes por ahogamiento "podrían evitarse con una mayor conciencia social del riesgo, con una presencia profesional adecuada y prolongada de socorristas, y con políticas públicas que refuercen la seguridad acuática durante todo el año, no solo en los meses de verano".

A ello se suma "la necesidad de mejorar y actualizar la formación de los socorristas, garantizar condiciones laborales dignas que favorezcan la estabilidad del personal cualificado y extender la temporada y los horarios de vigilancia a entornos naturales de interior, cada vez más frecuentados".