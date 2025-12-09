La Rioja registra un ligero aumento de infecciones respiratorias, con incidencia de 753,18 casos por 100.000 habitantes

Archivo - Vacuna. - DRS PRODUCOES/ISTOCK - Archivo

La Rioja permanece a día de hoy en fase epidémica, observándose un aumento generalizado de infecciones respiratorias agudas (IRA), que alcanzan los 753,18 casos por 100.000 habitantes, frente a los 743,36 de la semana previa, según los datos de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados del Gobierno regional.

La Consejería de Salud y Políticas Sociales ha actualizado este martes, día 9, la situación epidemiológica correspondiente a la semana 49, que comprende los días entre el 1 al 7 de diciembre, en el marco del Plan de Contingencia frente a la Gripe y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) para la temporada 2025-2026.

De acuerdo con estas cifras, los grupos de edad más afectados son los de 1 a 4 años, seguidos del grupo 5 a 14 años, manteniéndose la misma tendencia registrada en las últimas semanas.

En el caso de la gripe, la vigilancia centinela -integrada por 24 equipos de Atención Primaria- sitúa la incidencia en 153,91 casos por 100.000 habitantes frente a los 173,56 casos de la semana anterior. El sistema centinela no ha registrado ningun dato de COVID, como la semana precedente.

A fecha 8 de diciembre, la situación asistencial presenta tres personas ingresadas por COVID, 29 personas ingresadas por gripe y una persona ingresada por virus respiratorio sincitial (VRS).

En cuanto a las urgencias, en el día de ayer se atendieron 359 en el Hospital Universitario San Pedro de Logroño (249 adultos y 110 pediátricos) y 68 en el Hospital de Calahorra (55 adultos y 13 pediátricos).

El Plan de Contingencia continúa plenamente activado, con medidas escalonadas para garantizar capacidad asistencial, seguimiento de pacientes vulnerables, coordinación con residencias y refuerzo de la actividad hospitalaria cuando es necesario.

NUEVA OPORTUNIDAD DE VACUNACIÓN SIN CITA PREVIA

En el Hospital Universitario San Pedro amplía la vacunación sin cita previa para este martes, miércoles y jueves, 9, 10, 11 de diciembre en horario de tarde, entre las 17 horas y 19 horas de la tarde en el Salón de Actos.

Cabe recordar que el éxito en la vacunación sin cita previa de la semana pasada en los centros de salud de Haro y Calahorra, en los que se suministraron el pasado miércoles, día 3, un total de 227 dosis de gripe en adultos y 125 de COVID.

La campaña de vacunación 2025-2026 continúa progresando con incrementos sustanciales en coberturas. En total se han suministrado 84.230 dosis de la vacuna de la gripe (4.000 más que la semana pasada). La cobertura en mayores de 65 años se sitúa en 61,79%, con una subida de 2 puntos respecto a la semana anterior.

En lo relativo al COVID-19, se han administrado un total de 36.694 dosis, 1.300 más que la semana anterior. Con una cobertura en mayores de 70 años del 47,41%, cifra similar a la semana previa.

La campaña de vacunación se mantendrá activa en La Rioja mientras haya circulación del virus, y siempre en función de la disponibilidad de vacunas.

Y los ciudadanos que lo precisen podrán solicitar cita llamando al teléfono de Salud Responde (941 29 83 33, opción 2), gestionarlo a través de la aplicación o web de Rioja Salud, o contactar directamente con el centro de salud o consultorio.

El Gobierno de La Rioja continuará actualizando semanalmente la evolución de la gripe, las infecciones respiratorias y la situación asistencial, con el objetivo de garantizar una comunicación transparente y ofrecer información actualizada a la población y a los profesionales sanitarios.