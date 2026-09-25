La Rioja registra la menor espera de las comunidades autónomas para acceder a una consulta hospitalaria, 32 días

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LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Rioja se sitúa entre las comunidades autónomas con menores tiempos de espera del Sistema Nacional de Salud, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, correspondientes a 31 de diciembre de 2025.

Según estas cifras, que ha dado a conocer este viernes la Consejería de Salud del Gobierno regional en un comunicado, "los resultados son especialmente significativos en las consultas externas hospitalarias".

La Rioja registra un tiempo medio de espera de 32 días, 70 días menos que la media nacional, situada en 102 días, lo que la convierte en la comunidad autónoma con menor demora para acceder a una primera consulta con el especialista.

Asimismo, la tasa de pacientes pendientes de una primera consulta especializada se sitúa en 25,81 por cada 1.000 habitantes en La Rioja, frente a los 84,42 del conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Por especialidades, los tiempos medios de espera en La Rioja son de 13 días tanto en Ginecología como en Oftalmología; 16 días en Digestivo; 20 en Dermatología; 23 en Cardiología; 24 en Otorrinolaringología; 28 en Urología; 31 en Neurología; y 41 días tanto en Traumatología como en Cirugía General y Aparato Digestivo.

44 DÍAS MENOS DE ESPERA PARA UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA.

Los datos del Ministerio también reflejan una posición favorable de La Rioja en la lista de espera quirúrgica.

A cierre de 2025, el tiempo medio para someterse a una intervención no urgente era de 78 días en la comunidad, 44 días menos que los 122 días de media del conjunto del SNS.

Además, solo el 6,4 % de los pacientes riojanos llevaba más de seis meses esperando una intervención, frente al 21,6 % registrado a nivel nacional.

La comparación sitúa a La Rioja también entre las comunidades con menor demora quirúrgica: los 78 días registrados en la región están muy por debajo de los 173 de Andalucía, los 142 de Cataluña, los 137 de Cantabria, los 135 de Extremadura o los 132 de Aragón, por ejemplo.

La Consejería de Salud y Políticas Sociales valora estos indicadores como "una referencia objetiva sobre la capacidad de respuesta del sistema sanitario riojano, especialmente por los reducidos tiempos de demora en consultas y cirugía".

A ello suma "el bajo porcentaje de pacientes que acumulan esperas prolongadas, al tiempo que mantiene como prioridad continuar trabajando para reducir las listas y los tiempos de acceso a la atención especializada".