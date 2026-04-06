La Rioja registra una tasa de paro del 7,38%, "la menor de un mes de marzo desde 2007"

Archivo - Un camarero sostiene una bandeja - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 6 Abr. (EUROPA PRESS) - El número de personas desempleadas registradas en el Servicio Riojano de Empleo en el último año ha descendido un 2,44%, con 311 parados menos que hace doce meses. "Una evolución positiva que sitúa la tasa de paro de nuestra comunidad en el 7,38%, la menor de un mes de marzo desde el año 2007", según ha valorado el Gobierno de La Rioja.

En nuestra ccaa hay registrados un total de 12.441 personas desempleadas, 61 menos que hace un mes (-0,49%), con una tasa del paro inferior en 0,04 puntos (7,42%) y 0,35 puntos por debajo a la del año pasado (7,73%), según los datos del mercado de trabajo registrados en La Rioja durante el mes de marzo y publicados hoy, 6 de abril, por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Por sexos, La Rioja continúa la tendencia de descenso del desempleo registrado en mujeres a un ritmo mayor que el masculino. En el último mes, el paro femenino ha bajado en 59 personas mientras que el masculino ha disminuido en 2 personas.

Durante el último año, el desempleo femenino ha bajado en 181 mujeres, mientras que el de los hombres, ha caído en 130.

Respecto a la tasa de paro, la femenina se sitúa en el 9,22%, el porcentaje más bajo en nuestra Comunidad en un mes de marzo de toda la serie histórica, 0,80 puntos por debajo a la de hace un año (10,02%) y ligeramente inferior a la del pasado mes de febrero (9,29%).

Mientras, la tasa del desempleo masculina alcanza el 5,68%, el mismo porcentaje que hace un mes y 0,07 puntos por debajo de la del año anterior (5,75%).

En el último año, el desempleo en La Rioja ha descendido en todos los sectores económicos, principalmente en Servicios, con 85 personas menos, seguido de Agricultura (-80), Construcción (-68), el colectivo de personas Sin empleo anterior (-66) e Industria (-12). Respecto al pasado mes de febrero, el paro ha descendido en el sector Servicios (-67), Construcción (-28) e Industria (-4), mientras que ha subido levemente en Agricultura (+19) y entre el colectivo de personas Sin empleo anterior (+19).

Por rango de edad, el desempleo registrado en los últimos doce meses ha disminuido en todas las edades, principalmente entre las personas entre 30 y 44 años (-121), seguido de los mayores de 45 años (-120) y entre los jóvenes menores de 30 años (-70). En el último mes, el paro continúa descendiendo en todos los grupos, lo que evidencia un crecimiento equilibrado del empleo, que beneficia tanto a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral como a los trabajadores con más experiencia.

En concreto desciende en 41 desempleados entre los menores de 30 años, entre las personas con edades comprendidas entre los 30 y los 44 años, baja en 14 y entre los mayores o iguales a 45 años, ha descendido en 6 personas.

MAYOR NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL DESDE 2004

En relación a la Seguridad Social, el pasado mes de marzo se contabilizaron en La Rioja una media de 142.505 afiliados, de los que 118.197 corresponden al régimen general y 24.309 al especial de autónomos. Se trata de la mayor cifra registrada en un mes de marzo desde el año 2004. Respecto al mismo mes del año anterior, La Rioja ha aumentado en 2.024 el número de personas afiliadas a la Seguridad Social y respecto al pasado mes de febrero, hay registradas 996 personas más.

Por otra parte, el número de contratos registrados el pasado mes de marzo asciende a 8.143, lo que supone un aumento de 862 respecto al mes anterior y de 711 en comparación con al último año.

Del total de los 8.143 contratos firmados en marzo, 2.947 tienen carácter indefinido y 5.196 son temporales. Respecto a la contratación indefinida, en el último mes se han firmado 253 más (+9,39%) y en el último año han aumentado en 106 (+3,73%). Por su parte, los contratos temporales han aumentado en 609 en un mes (13,28%) y en los últimos doce meses se han firmado 605 contratos más (13,18%).