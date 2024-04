Rioja reúne a cerca de mil profesionales en Madrid y Valencia en torno a la diversidad de sus vinos blancos

LOGROÑO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los vinos blancos de la Denominación de Origen Calificada Rioja generaron gran expectación e interés entre los 1.000 profesionales del sector que acudieron a los salones organizados por el Consejo Regulador de la DOCa la semana pasada en Madrid y Valencia, dos plazas clave del mercado nacional.

En ambos encuentros, celebrados en el corazón de estas ciudades (Hotel Hyatt Regency Hesperia, en el Paseo de la Castellana de Madrid y Hotel SH Valencia Palace, en pleno Paseo de la Alameda) se ha dado a conocer la gran diversidad que tiene la Denominación también en blancos a partir de 48 referencias, desde vinos jóvenes y afrutados a otros más complejos gracias a su buena longevidad y muy alta capacidad de crianza.

"Estoy francamente sorprendido con lo que me he encontrado en el Salón de Blancos de Rioja; desconocía totalmente algunos monovarietales, por ejemplo, que tienen una frescura y unos aromas muy diferentes a lo que conocía dentro de la Denominación", comentó uno de los profesionales que no quisieron perderse la cita, entre ellos, sumilleres, propietarios de restaurantes, compradores y otros especialistas del sector. "Conocía la calidad de Rioja, claro, pero no esta variedad que parece no tener fin, es casi infinita", afirmó otro de los asistentes.

Además de la celebración de los salones, el presidente del Consejo Regulador, Fernando Ezquerro, y el director técnico del Consejo Regulador, Pablo Franco, aprovecharon la ocasión para mantener encuentros con algunos de los principales prescriptores y expertos de las dos zonas y poder trasladarles las últimas tendencias en torno a los blancos de Rioja.

NO ES SOLO TINTO TODO LO QUE RELUCE EN RIOJA

Los vinos blancos de Rioja son, de acuerdo con prescriptores y expertos de todo el mundo, auténticas joyas, de una calidad y complejidad admirables. Su fama, en una región históricamente reconocida por sus vinos tintos, está creciendo desde hace años, igual que su comercialización: en 2023 se confirmó la tendencia al alza de los blancos de Rioja, con un incremento en el mercado doméstico del 7,13 por ciento respecto al año anterior. Ya en 2022 habían experimentado un crecimiento de un 5,62 por ciento con respecto a 2021.

Cada año, los blancos de la DOCa cosechan nuevos éxitos. Sin ir más lejos, corona "la lista Parker" de este año un blanco de Rioja, el 2004 López de Heredia Viña Tondonia Gran Reserva, vino que también obtiene la máxima calificación de 100 puntos en el ranking anual del "Master Wine" Tim Atkin.