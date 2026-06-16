La Rioja reunirá a cerca de 850 deportistas en el Campeonato de España de Atletismo por Federaciones Autonómicas - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Rioja acogerá los próximos 27 y 28 de junio el Campeonato de España por Federaciones Autonómicas Absoluto y Sub-18, una de las competiciones más relevantes del calendario nacional de atletismo, que reunirá en Logroño a cerca de 850 deportistas procedentes de las 17 comunidades autónomas, además de técnicos, jueces, representantes federativos y aficionados llegados de distintos puntos del país.

Durante la presentación oficial del campeonato, el director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, ha destacado que "estamos ante uno de los campeonatos más importantes del atletismo español y vuelve a situar a La Rioja como epicentro del atletismo nacional".

Asimismo, ha subrayado que "la celebración de eventos de estas características demuestra la capacidad organizativa de nuestra comunidad y responde a una apuesta compartida por ofrecer oportunidades a nuestros deportistas, acercar el deporte de máximo nivel a los aficionados y contribuir a la dinamización económica y turística de La Rioja".

Azcona también ha animado a los aficionados a acudir al Centro de Tecnificación Deportiva Javier Adarraga para disfrutar "de un auténtico espectáculo deportivo en el que podremos ver tanto a los mejores atletas absolutos del país como a las grandes promesas del atletismo nacional".

Por su parte, el vicepresidente de Logroño Deporte, Miguel Sainz, ha puesto en valor la colaboración institucional que permite atraer grandes eventos deportivos a la ciudad y ha destacado que "quienes vienen a Logroño encuentran una organización excelente y una ciudad preparada para acoger competiciones de primer nivel".

Además, ha señalado que este tipo de campeonatos constituyen "una inversión que retorna a la ciudad", tanto por su impacto económico como por la promoción turística que generan.

En representación de la Real Federación Española de Atletismo, su directora ejecutiva, Carlota Castrejana, ha resaltado que el campeonato constituye una de las citas más importantes de la temporada y ha destacado el carácter singular de una competición que transforma un deporte eminentemente individual en una competición por equipos.

"Cada punto cuenta para el resultado final de la comunidad autónoma y eso genera una emoción especial para atletas, entrenadores, clubes y familias", ha señalado.

Asimismo, ha agradecido la colaboración entre instituciones y entidades deportivas, imprescindible para hacer posible un evento de esta magnitud, y ha animado al público a acercarse a las pistas riojanas para disfrutar "de estrellas consolidadas y de futuras figuras del atletismo español".

Por su parte, la presidenta de la Federación Riojana de Atletismo, Patricia Lorente Lara, ha agradecido el respaldo del Gobierno de La Rioja, del Ayuntamiento de Logroño y de la Real Federación Española de Atletismo para organizar una competición que considera especialmente significativa para los atletas.

"Es un campeonato muy especial porque cada resultado suma para tu federación y para tu comunidad autónoma, lo que genera una gran implicación de todos los participantes", ha explicado.

Además, ha destacado que la cita permitirá contemplar el desempeño de los mejores atletas del país y de jóvenes deportistas llamados a protagonizar el futuro a corto plazo del atletismo español.

DOS JORNADAS CON LAS MEJORES SELECCIONES AUTONÓMICAS DEL PAÍS.

La competición absoluta se disputará el sábado 27 de junio en horario de tarde, mientras que el domingo 28 de junio será el turno de las selecciones Sub-18 en jornada de mañana.

A lo largo de las dos jornadas, el público podrá disfrutar de pruebas de velocidad, medio fondo y fondo, carreras con vallas, relevos, saltos y lanzamientos, ofreciendo una visión completa de todas las disciplinas que integran el atletismo.

Entre los atletas preseleccionados figuran nombres como Mariano García, campeón del mundo y de Europa de 800 metros, Miguel Ángel López, Eva Santidrián o la joven atleta castellanoleonesa Celia Hidalgo, una de las grandes referencias nacionales en categoría Sub-18.

Por parte riojana, entre los preseleccionados destacan Marcos Moreno, Bianca Acosta o Patricia Urquía, entre otros.

UN EVENTO CON IMPACTO DEPORTIVO, TURÍSTICO Y ECONÓMICO.

La organización prevé la llegada a Logroño de más de 1.000 personas directamente vinculadas al campeonato entre deportistas, técnicos, jueces y personal organizativo, una cifra que se verá incrementada por familiares y aficionados desplazados desde las distintas comunidades autónomas.

La celebración de este campeonato permitirá reforzar el posicionamiento de La Rioja como sede de grandes eventos deportivos nacionales gracias a la colaboración entre la Federación Riojana de Atletismo, el Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño, Logroño Deporte y la Real Federación Española de Atletismo.

Considerado uno de los campeonatos más importantes del calendario atlético español, el Campeonato de España por Federaciones Autonómicas volverá a convertir durante un fin de semana a Logroño y a La Rioja en el punto de encuentro del mejor atletismo nacional.