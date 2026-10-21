La Rioja reunirá por primera vez a los clubes de lectura de sus bibliotecas municipales para reconocer su labor - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Logroño, Rosa Fernández, y Carmen Fernández, bibliotecaria de Pradejón y portavoz de las bibliotecas municipales de La Rioja, han presentado el I Encuentro de Clubes de Lectura de La Rioja, que se celebrará el próximo sábado, día 24, en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR).

Bajo el lema 'Shhhhh, estamos leyendo', esta primera convocatoria nace de una iniciativa impulsada por profesionales de las bibliotecas municipales con el propósito de reunir a integrantes de clubes de lectura de distintas localidades riojanas, favorecer el intercambio de experiencias y reconocer su contribución a la vida cultural de los municipios. La jornada coincide con el Día de las Bibliotecas y con el 25.º aniversario de la Red de Bibliotecas de La Rioja creada en 2002.

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud ha destacado la dimensión colectiva de una actividad que cuenta en La Rioja con más de 130 clubes de lectura, en los que participan miles de usuarios. "La lectura es un ejercicio normalmente solitario, de relación entre un lector y un texto, que luego puede tener una dimensión social gracias a comentar los libros con gente que comparte la misma afición o las mismas inquietudes temáticas".

En este sentido, ha definido los clubes como una forma de disfrutar de la literatura en grupo y ha subrayado que la lectura compartida constituye "una actividad cultural de primer orden".

Pérez Pastor ha vinculado también esta práctica con la tradición riojana de la cultura escrita. "La tradición de los clubes de lectura en La Rioja tiene una larga tradición, tanto como 1.500 años", ha señalado, en referencia al scriptorium del monasterio de Suso, donde la lectura y la elaboración de textos se acompañaban de comentarios, anotaciones y glosas.

La concejala de Cultura, Rosa Fernández, ha celebrado que Logroño acoja la iniciativa en el Centro de la Cultura del Rioja y ha destacado la importancia de compartir las experiencias que suscitan los libros. "La lectura, al igual que la escritura, son actos muy solitarios, pero compartir lo que un libro genera en cada uno de nosotros y en cada momento me parece algo muy interesante". Fernández ha incidido en que los clubes desempeñan, además, una función social en un contexto de sobreabundancia informativa, al ofrecer espacios para la conversación y la intimidad.

CLUBES INFANTILES Y LECTURA FÁCIL

Por su parte, Carmen Fernández ha explicado que La Rioja cuenta con 137 clubes de lectura, de ellos, 32 están gestionados desde las doce bibliotecas promotoras del encuentro. En este sentido, ha destacado la importancia de los clubes infantiles, que permiten acercar los libros a los más pequeños desde los cinco o seis años, y de los clubes de lectura fácil, dirigidos a personas que necesitan materiales adaptados, como mayores, inmigrantes y personas con distintas discapacidades.

"Estamos creando lectores desde pequeños y estamos uniendo a la lectura a todo aquel que no puede llegar de una forma fácil a ella", ha señalado.

Para Fernández, estas iniciativas reflejan la función de las bibliotecas públicas como espacios de participación e inclusión. "La lectura es un proyecto vital y, sobre todo, es un proyecto transformador: teje comunidad, une personas, crea cultura, crea intercambios", ha afirmado. Para ello han elegido el Día de las Bibliotecas, respondiendo así a la voluntad de celebrar esta actividad reuniendo a más de 200 personas para compartir libros y experiencias, también en espacios públicos.

La jornada combinará conversaciones literarias, intercambio de experiencias entre los clubes y una comida compartida en la plaza de San Bartolomé, donde los participantes aportarán productos representativos de sus municipios. Por la tarde, la programación se abrirá al conjunto de la ciudadanía con una sesión de narración oral a cargo de Elia Tralará y una lectura silenciosa colectiva en la que se podrán utilizar libros propios o ejemplares de una biblioteca móvil.

La iniciativa ha sido promovida por bibliotecas municipales de Albelda, Alberite, Arnedo, Calahorra, Cenicero, Ezcaray, Logroño -a través de la Biblioteca Rafael Azcona-, Lardero, Nájera, Pradejón, Rincón de Soto y Villamediana de Iregua, que han trabajado conjuntamente en la preparación de una jornada concebida como una celebración de la lectura compartida.

Los clubes de lectura constituyen una de las actividades de participación cultural más consolidadas en las bibliotecas. Sus integrantes se reúnen periódicamente para comentar obras, intercambiar impresiones y descubrir nuevas lecturas. Sin embargo, estos grupos desarrollan habitualmente su actividad en sus respectivas localidades, por lo que el encuentro ofrece una oportunidad para establecer relaciones entre lectores de distintos municipios y compartir experiencias en torno a los libros.

UNA JORNADA EN TORNO A LOS LIBROS

El encuentro reunirá a lectores, coordinadores de clubes y profesionales de las bibliotecas municipales.

La programación comenzará a las 9,45 horas con la llegada y el registro de los asistentes. A las 10,00 horas tendrá lugar la inauguración institucional y, quince minutos después, comenzará la mesa '¿Y si la mejor parte del libro empieza al cerrarlo?', moderada por Carmen Sáez Hernáez, bibliotecaria de la Biblioteca de La Rioja, con la participación del escritor Ignacio Martínez de Pisón, el periodista Jesús Marchamalo y la escritora Raquel Villar, de la Asociación Riojana de Escritores.

A las 12,15 horas, María Antonia Moreno Mulas, profesional independiente especializada en promoción de la lectura, bibliotecaria y gestora cultural, moderará la mesa de diálogo '¿Son los clubes de lectura las nuevas plazas públicas?', que abordará el papel de estos grupos como espacios de encuentro e intercambio.

La jornada continuará con una pausa para el café y, a las 15,00 horas, una comida comunitaria que permitirá prolongar la conversación entre los participantes.

Por la tarde, a las 17,00 horas, la plaza de San Bartolomé de Logroño acogerá una sesión de narración oral a cargo de Elia Tralará. A las 18,00 horas se celebrará la 'Fiesta de la lectura. ¿Leemos juntas en silencio?', una lectura silenciosa colectiva que invitará a los asistentes a llevar un libro o elegir uno de la biblioteca portátil.

COOPERACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS RIOJANAS

Las bibliotecas de La Rioja son las que lideran esta actividad como promotoras, gestoras o aliadas para la cesión de espacios y préstamo de lotes de lectura, que alcanzan ya los 330 títulos. Los clubes funcionan de manera continuada durante el curso escolar con una periodicidad mensual, en su gran mayoría.

Los datos de evolución del número de clubes de lectura de las bibliotecas públicas de La Rioja muestran un incremento significativo, pasando de 2 clubes de lectura en el año 2009 a 32 en el año 2026.

Con esta primera convocatoria se pretende favorecer el conocimiento mutuo entre los participantes, reconocer el trabajo de bibliotecarios y coordinadores y fortalecer los vínculos entre las bibliotecas de toda la comunidad. El objetivo es que la experiencia pueda tener continuidad y contribuya a consolidar nuevas formas de cooperación y participación cultural dentro de la Red de Bibliotecas de La Rioja.