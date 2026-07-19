La Rioja superará las 5.000 contrataciones este verano, un 9% más

Archivo - Imágenes de recurso de un camarero. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Rioja alcanzará 5.035 contrataciones durante la campaña de verano, lo que supone un incremento del 9% respecto al año anterior (4.620), según las previsiones para este periodo de Randstad.

De este modo, se observa que las empresas en La Rioja han reforzado, y continuarán reforzando, sus plantillas para responder al incremento del consumo y la movilidad propia de estas fechas, que se prolongará hasta septiembre.

La Rioja será la comunidad autónoma con menor volumen de contratación durante esta campaña y también la que registre el menor crecimiento interanual, situándose por debajo de la media nacional (12,2%).

A nivel nacional, la campaña de verano generará 790.245 contrataciones, lo que supone un incremento del 12,2% respecto al año anterior, cuando se registraron 704.435 contratos.

El sector de la hostelería y restauración concentrará la mayor parte de las contrataciones previstas durante la campaña de verano.

Los perfiles más demandados serán camareros, cocineros, dependientes, mozos de almacén, repartidores y recepcionistas, así como perfiles vinculados al ocio.

Las empresas valoran especialmente profesionales con alta disponibilidad e incorporación inmediata, capaces de adaptarse rápidamente al puesto y, preferiblemente, con experiencia previa.