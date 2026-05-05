La Rioja ha suspendido 30.000 consultas desde el comienzo de la huelga de Médicos y exige un acuerdo "inmediato"

Varias personas con pancartas durante la manifestación convocada por el Sindicato Médico ante la situación de la sanidad, a 29 de abril de 2026, en Logroño, La Rioja (España) - JPEG - Europa Press

LOGROÑO 5 May. (EUROPA PRESS) -

En términos globales, desde que comenzaron las movilizaciones en 2025, la huelga de Médicos ha provocado en La Rioja la suspensión de 30.000 consultas, 1.200 pruebas diagnósticas y 800 cirugías no realizadas y unos 20 días de aumento en la demora en el retraso de las listas de espera en materia quirúrgica.

Ante estas cifras "muy significativas" el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, ha exigido de nuevo al Gobierno de España y al Ministerio de Sanidad, sobre todo a su ministra Mónica García, a llegar a un acuerdo de inmediato con los representantes de los trabajadores" para evitar que tenga más incidencia directa en la prestación del servicio.

Domínguez ha explicado que la huelga de Médicos en contra del Estatuto Marco ya está teniendo "números relevantes y significativos" en los servicios regionales. "Si lo traducimos en cifras económicas, estamos hablando de unos 4,8 millones de gasto o de inversión en cirugías y 4,5 millones en consultas especializadas".

"La huelga está teniendo una incidencia significativa en nuestros servicios sanitarios y pedimos a la ministra que se dedique a lo que tiene que hacer, gestionar", ha finalizado.